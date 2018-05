Pagos sin contacto: ¿comercios deben cobrar más por tener esta funcionalidad en el POS?

A la fecha VisaNet cuenta con 128 mil terminales POS a nivel nacional para pagos sin contacto y esperan llegar a los 140 mil comercios afiliados al cierre del año.

María Eugenia Miranda, gerente de productos de la compañía, explicó que los giros que más se usan son para restaurantes, fast foods y supermercados.

"El uso que genera los pagos con tarjetas lo que le genera al comercio es un beneficio porque tiene mayores ventas y ticket. El monto comprado - y esto está sustentado en el histórico que las ventas- crecen entre 25 y 30%", comentó.

Pagos sin contacto

Actualmente VisaNet aspira a tener el 70% del parque habilitado para pagos sin contacto en el 2018. "Nuestra expectativa no es llegar al 100%, no todos los comercios van a requerir tener una funcionalidad como la de pagos sin contacto. De hecho las concentraciones son más en Lima y en las principales ciudades del país", refirió Miranda.

En esa línea, recordó a los usuarios y comercios que no se debe cobrar un monto adicional si el cliente quiere pagar sin contacto. "No es válido cobrar adicionales; nosotros contratamos con los comercios afiliados y en nuestras normas de contrato está prohibida esta práctica. No es una buena práctica porque desincentiva el uso, va en contra de las mayores ventas", insistió.

¿Cómo se aceptan los pagos sin contacto? Los POS para pagos sin contactos no son distintos a los que usualmente uno encuentra en los comercios. "El comercio no tiene que asumir ningún costo para poder tener la tecnología. Nosotros adaptamos el equipo de manera remota o en algunos casos tenemos que ir comercio por comercio hacer cambio de equipos porque son muy antiguos", explica la ejecutiva.

No obstante, cabe precisar que para que un usuario pueda realizar estos pagos debe contar con una tarjeta especial, la cual ya ofrecen bancos como BCP, Interbank y BBVA Continental.

"El tarjetahabiente tiene que adoptar la tecnología y ver el beneficio que es que nunca dejas tu tarjeta de lado, la mantienes contigo con lo cual tienes seguridad en la transacción y además la rapidez", concluye Miranda.

Dato

En lo últimos dos años VisaNet creció alrededor del 17% al año; cifra superior a lo que registraban hace cinco años. "Estamos llegando a segmentos que antes era imposible pensar que se podía pagar con tarjeta", destaca la empresa.