Opecu: Petroperú bajó precios de combustibles hasta en 1.5% por galón

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó que ayer la petrolera estatal Petroperú publicó la nueva lista semanal de precios de combustibles, bajando gasoholes, gasolinas, diésel B5S50 y petróleos industriales hasta en S/ 0.14 por galón, incluido impuestos, asimismo redujo el GLP a granel en S/ 0.024 por kilogramo o S/ 0.013 por litro.

La lista de precios de combustibles de Petroperú reemplaza desde ayer a la del viernes 02 de junio.

“Petroperú trasladó ayer al mercado interno el íntegro de las variaciones internacionales a la baja de gasoholes, gasolinas, diésel y petróleos industriales de hasta S/ 0.13, S/ 0.14, S/ 0.11 y S/ 0.12 por galón, incluido impuestos, respectivamente. Asimismo, el GLP redujo S/ 0.024 por kilo. Instamos a grifos del emblema estatal a bajar sus precios”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate.

Variación semanal al viernes 08 de junio

La refinería estatal bajó los gasoholes 84 y 90 octanos de S/ 10.705 a S/ 10.577 y de S/ 10.965 a S/ 10.863, reduciendo S/ 0.13 o 1.2% y S/ 0.10 o 0.9% por galón, incluido impuestos, respectivamente.

Asimismo, los gasoholes 95 y 97 octanos disminuyeron de S/ 11.834 a S/ 11.771 y de S/ 12.255 a S/ 12.217 y contraen S/ 0.06 o 0.5% y S/ 0.04 o 0.3% respectivamente, por galón, incluido impuestos.

Las gasolinas 84 y 90 octanos caen de S/ 10.751 a S/ 10.611 y de S/ 11.152 a S/ 11.024 perdiendo S/ 0.14 o 1.3% y S/ 0.13 o 1.1% por galón, incluido impuestos.

El diésel B5S50 decrece S/ 11.576 a S/ 11.469 y reduce S/ 0.11 o 0.9% por galón, incluido impuestos, mientras los petróleos industriales seis y 500 contrajeron de S/ 7.882 a S/ 7.764 y de S/ 7.799 a S/ 7.682 por galón, incluido impuestos, por lo que ambos disminuyen S/ 0.12 o 1.5%.

GLP. El gas licuado de petróleo (GLP) a granel, bajó de S/ 2.443 a S/ 2.419 por kilogramo, incluido impuesto, y pierde S/ 0.024 o 1% para la industria y comercio y S/ 0.013 por litro para vehículos.

Petróleo Intermedio de Texas

La cotización semanal del Petróleo Intermedio de Texas (WTI por sus siglas en inglés) descendió nuevamente esta semana al pasar de US$ 66.96 a US$ 65.34 en promedio, por barril, es decir, una baja de US$ 1.62 o 2.42%, por tercera semana consecutiva.

“Esta nueva caída de la cotización del petróleo WTI de US$ 1.62 o 2.42% por barril, en promedio, se da por tercera semana consecutiva, la cual significará que refinerías y grifos efectuarán otra rebaja de precios la próxima semana, en beneficio de la economía de los usuarios en el país”, indicó Plate.

“Recomendamos a los usuarios, consultar los precios de venta al público de combustibles en grifos, a nivel nacional, mediante el programa Facilito en www.facilito.gob.pe y elegir entre aquellos con los mejores precios. Así generan competencia y cuidan sus economías”, finalizó Plate.