¿Qué nuevos requisitos deberá cumplir un billete roto o deteriorado para ser cambiado?

Cambios en el sistema financiero. A todos nos ha sucedido en algún momento, guardas algún billete en el pantalón o prenda de vestir y este termina en la lavadora. El billete húmedo o deteriorado sale y usted preocupado por si tendrá o no valor aún.

Abraham de la Melena, funcionario del BCR conversó con Gestion.pe sobre este tema. ¿Qué nos dijo?

Para el canje de un billete roto o deteriorado se necesita que este cumpla tres condiciones, explicó de la Melena. Estos tienen que ser, que tenga el anverso y reverso. Así como una serie de numeración completa (la vertical o la horizontal). Y la tercera condición es que tenga más del 50%, más de la mitad.

Sin embargo, desde el próximo 20 de noviembre, será diferente este último punto, debido a que en ese 50% tiene que contener tres elementos de seguridad que son la marca de agua, la tinta que cambia de color y el hilio.

“Si al billete le faltara cualquiera de esos tres elementos de seguridad, el billete pierde valor y es retenido por el sistema financiero.”

Ojo, este último punto se establecerá desde el 20 de noviembre. Eso quiere decir, que si mi billete cumple con los tres primeros puntos, que tenga anverso y reverso, la numeración completa y el 50%, lo podré cambiar hasta el 19 de noviembre.

De la Melena precisó que esto se realiza debido a los constantes casos de falsificación en donde se retiran los elementos de los billetes.

“El falsificador no puede imitar los elementos de los billetes. Nuestros billetes tienen elementos de seguridad bastante eficientes como la marca de agua, la tinta que cambia de color, los hilos, la textura del papel, son cosas que los falsificadores no pueden reproducir.”

Precisó también, que en el Perú, las denominaciones más falsificadas son las de los billetes de S/20 y monedas de S/5. Entonces, ¿cómo podríamos identificar los auténticos?

“En el caso de las monedas, veremos los detalles finos fundamentalmente. Los veremos en el anverso de la moneda. Por ejemplo, detrás de la vicuña, hay líneas horizontales que chocan con vicuña. En muchas falsificaciones, estas no chocan, de igual manera con la cornucopia. El falsificador no cuenta con la tecnología que tenemos en la casa nacional de la moneda y sus falsificaciones no tienen ese nivel de detalle.”

Mencionó también que el primer contacto con el billete es el tacto, por lo que sentir la textura, será un gran aliado para identificar billetes.

“Nuestros billetes están hechos en algodón puro, por lo tanto son una tela. Los falsificadores utilizan papel bond. La textura es una de las principales maneras que tenemos para reconocer un billete autentico.”

Otra recomendación es tocar, mirar y girar. Tocar el papel, algodón 100%. Luego está el mirar, las marcas de agua formadas por las fibras del algodón. No está impresa, no está dibujada. Esta marca es multitonal. Otro método es de la luz ultravioleta, hay que saber usarla para no ser sorprendido. Si yo pongo un billete autentico bajo esta lámpara, bajo la marca de agua, no se verá esta.

También está el mirar en la parte anverso y reverso superior que debe completar el número. Deben encajar perfectamente.

En el caso del girar, verás el cambio de color a verde la denominación en número. Ojo, brillar no es lo mismo que cambiar de color. En los billetes de S/ 100, tenemos un hilo especial donde verás unos peces que se mueven y en los nuevos, verá una barra deslizantes. “Esta explicación puede ser tediosa pero no debería tardar más de 7 a 8 segundos.”

Finalmente, precisó que si bien hay personas que huelen los billetes para identificar su autenticidad, esto no es 100% seguro, porque en el papel también se puede impregnar el olor particular del auténtico. De la misma manera, el arrugar y tirar el billete a fin que vuelva a su estado natural porque los falsificadores pueden usar otro tipo de material diferente al papel bond.