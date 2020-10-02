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Banco de datos de Gestión
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MOVIMIENTO BURSÁTIL: Considerando la información diaria de la Bolsa de Valores de Lima, que procesa Economática, les presentamos la data que muestra el comportamiento del mercado bursátil local, a fin de mantenerlos informados de la fluctuación de las principales acciones de la Bolsa, así como de los índices que la componen.
BOLSA DE VALORES

MOVIMIENTO BURSÁTIL: Considerando la información diaria de la Bolsa de Valores de Lima, que procesa Economática, les presentamos la data que muestra el comportamiento del mercado bursátil local, a fin de mantenerlos informados de la fluctuación de las principales acciones de la Bolsa, así como de los índices que la componen.

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BOLSA DE VALORES
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FONDOS MUTUOS
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FONDOS MUTUOS
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FONDOS MUTUOS
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RESUMEN DE NEGOCIACIONES DE MILA EN EL MERCADO LOCAL/ RESUMEN DE NEGOCIACIONES INTERMEDIARIOS PERUANO DE MILA EN EL EXTRANJERO
RESUMEN DE NEGOCIACIONES DE MILA EN EL MERCADO LOCAL/ RESUMEN DE NEGOCIACIONES INTERMEDIARIOS PERUANO DE MILA EN EL EXTRANJERO

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ENTREGA DE DERECHOS
ENTREGA DE DERECHOS

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VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP
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BOLSA EN EL MUNDO
BOLSA EN EL MUNDO

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TASAS DE INTERÉS Entérese diariamente de las tasas de interés (tanto pasivas como activas) que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP procesa en base a la información que le proporcionan las entidades del sistema financiero del país.
PERÚ: TASAS DE INTERÉS

TASAS DE INTERÉS Entérese diariamente de las tasas de interés (tanto pasivas como activas) que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP procesa en base a la información que le proporcionan las entidades del sistema financiero del país.

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TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES/ INDICADORES/ TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PEQUEÑAS EMPRESAS
TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES/ INDICADORES/ TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PEQUEÑAS EMPRESAS

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DEUDA SOBERANA PERÚ/ RIÉSGO-PAÍS
DEUDA SOBERANA PERÚ/ RIÉSGO-PAÍS

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MERCADO CAMBIARIO Conozca el valor promedio del dólar estadounidense y su precio de compra y venta en las entidades financieras y casas de cambio, así como también la variación del euro con relación al sol.
DÓLAR-EURO EN PERÚ

MERCADO CAMBIARIO Conozca el valor promedio del dólar estadounidense y su precio de compra y venta en las entidades financieras y casas de cambio, así como también la variación del euro con relación al sol.

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COMMODITIES Conozca el precio cierre de los principales commodities en el mercado internacional, tanto de metales como de los principales productos agrícolas, que se transan en los mercados de Londres, Nueva York y Chicago.
COTIZACIÓN DE COMMODITIES

COMMODITIES Conozca el precio cierre de los principales commodities en el mercado internacional, tanto de metales como de los principales productos agrícolas, que se transan en los mercados de Londres, Nueva York y Chicago.

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COTIZACIÓN DE COMMODITIES
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