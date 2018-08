Jóvenes adquieren autos hasta por US$ 20,000, ¿qué modelos demandan más?

El 60% de jóvenes peruanos – entre 24 a 34 años – adquieren automóviles hasta por US$ 20,000 en promedio de acuerdo al último estudio del sector automotor realizado por la plataforma de venta online, OLX Perú.

“La demanda de los jóvenes que buscan autos por nuestro portal entre 24 y 34 años - cerca del 60% - se concentran en autos cuyo precio oscilan entre los US$ 10,000 y US$ 20,000; pero si incorporamos a compradores hasta 44 años, la demanda sube por automóviles de US$ 25,000 o más en promedio”, explicó a Gestión.pe el especialista en negocios estratégicos de la firma, Sebastián Fernandez.

El especialista anotó que el 59% de los compradores que demandan un auto buscan una marca específica; mientras que el 77% buscan entre una a dos marcas.

" Los más jóvenes buscan automóviles generalmente, que tengan un buen rendimiento al momento de su uso así como practicidad y confort, más que un estatus social ", explicó.

En esa línea, el ejecutivo detalló - según el estudio - que una de las marcas que genera mayor interés entre los compradores peruanos es Toyota, siendo lo autos de esta marca los vendidos por la plataforma de venta online.

"En el caso de Toyota , por ejemplo, cuando los avisos se publican, en cuatro días el vendedor ya vendió su auto", indicó. Las otras marcas que también generan interés del comprador local son Hyundai, Nissan, Kia y Volkswagen.