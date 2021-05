En el primer trimestre del año -situación que no habría cambiado significativamente en el segundo trimestre, de acuerdo a datos de la consultora Tinsa- al menos cinco distritos de Lima Metropolitana son los que más ventas de departamentos en planos han registrado.

En primer lugar se ubica La Victoria -que registra la mayor cantidad de venta de departamentos en planos (58.5%)- le sigue Lince (34.9%); Jesús María (27.8%); Pueblo Libre (30.2%) y Santiago de Surco (22.3%).

Pero, ¿qué genera la preferencia por el consumo/compra de departamentos en planos (es decir, por construir y que estarán listos en dos años) en estos distritos?

Martín Villanueva Valcárcel, líder de Consultoría en Tinsa Perú, explicó a Gestión, los principales factores/motivos por la demanda inmobiliaria en estas zonas.

El primer factor en el comportamiento de consumo inmobiliario -refiere- es que una parte de la demanda ha venido (y lo continúa haciendo) en busca de viviendas cercanas a centros de servicios como comercio, salud, educación y -principalmente- a sus centros laborales.

“Estos distritos, por su ubicación estratégica pero a la vez por su escasez de suelo urbano , vienen creciendo verticalmente, razón por la que en ellos se encuentran los edificios de vivienda más altos en Lima que, por su densidad, albergan un inventario mayor que sus pares”, detalló.

Adicional a ello, en el caso de Surco, -dijo- al ser un distrito enorme, inherentemente cuenta con un gran número de proyectos activos que lo colocan arriba en la lista de distritos con mayor rotación de viviendas en planos.

El segundo factor que impacta en los rendimientos de los distritos -acotó- es la zonificación, es decir, cuántos pisos se pueden edificar en las principales avenidas . “Por ejemplo, en La Victoria, en sus avenidas Paseo de la República con Javier Prado se pueden edificar hasta más de 30 pisos. Lo que implica que volumen -estos distritos- pueden tener más rendimientos (ventas) que otros en donde no permiten tanta densidad como San Borja y La Molina”.

El tercer factor son los precios de los departamentos que se ofrecen en estos distritos . “Hay que considerar que el nivel socioeconómico predominante -sobre todo en Lima Metropolitana- es el B. En ese sentido, la oferta de viviendas responde a esa demanda. Sin embargo, si existe una demanda insatisfecha en segmentos inferiores y que necesitan de viviendas social cuya oferta está presente -principalmente- en las periferias y en provincias”.

Respecto a los precios de los departamentos ubicados en estos cinco distritos, el especialista dijo que ello varía en función a dónde este ubicado y proyecto. “En Surco, por ejemplo, como hay tantos proyectos en todo su territorio obviamente se va encontrar zonas caras como la parte de Monterrico mientras que en Surco Viejo podemos encontrar departamentos con precios similares a Jesús María y Lince, con tickets promedio de S/ 500,000″, acotó.

-¿Es un buen momento para comprar un departamento?-

Para el especialista -debido a la situación política que atraviesa el país de cara a la segunda vuelta- las familias (el grueso de la población) están aguantando/postergando su decisión de compra de una vivienda hasta que pase la segunda vuelta.

“Si es un buen momento o no para invertir en un inmueble, depende mucho del presupuesto que disponga la familia. Si es que tiene el capital en donde no necesariamente va adquirir una deuda a largo plazo, pero puede invertir en un inmueble -de repente en dólares- podría ser una buena oportunidad dado que de apreciarse el dólar en el tiempo -que esperemos no ocurra- puede terminar ganando; pero si de repente comprar una vivienda implica que la familia se vaya a endeudar, lo mejor sería esperar a lo que pase con el panorama económico/político”, mencionó.

Nota: Comprar departamentos en plano supone una inversión para las familias, dado que entre un año medio y dos años, esa propiedad gana entre el 15% y 20% de valor inicial . “Es una buena forma de invertir comprar departamentos en planos”, finalizó.

