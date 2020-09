Pasar tiempo en casa no fue tan confortante como lo esperábamos y no solo porque el confinamiento, debido al COVID-19, duró más de lo esperado sino que las casas y departamentos en las que habitamos, estructuralmente no están preparadas para que alguien se confine, o teletrabaje de forma cómoda.

Cynthia Seinfeld, arquitecta en Expodeco Virtual 2020, nos comenta acerca de las viviendas flexibles, una alternativa que pudo mejorar los días en casa.

La especialista explica que lo necesario para la llamada “nueva normalidad” no es tan nuevo para el sector inmobiliario, pues estos requerimientos estaban siendo ignorados para la ciudad y viviendas desde hace muchos años.

“La pandemia del COVID-19 nos ha hecho un llamado de atención para poder visibilizar una estructura que necesitábamos, que no ha permitido que la ciudad y viviendas crezcan y que quizá pudo facilitarnos las cosas en una emergencia sanitaria como la que vivimos”, explica Seinfeld.

NUEVAS VIVIENDAS POST COVID-19

Para la arquitecta, las nuevas viviendas deben tener menos muros y mayor flexibilidad al interior porque la necesidad de muchas personas en pandemia se enfoca en el requerimiento de un espacio para trabajar desde casa. Entonces, la vivienda debe tener las condiciones para poder mutar y tenga la capacidad de adaptabilidad.

“Ahora los criterios generales son que la sala pueda convertirse en una espacio para trabajar. Necesitamos espacios en las viviendas que nos permitan organizarlos dependiendo de las necesidades.”, cuenta Seinfeld.

El requerimiento de espacios de transición es importante, según la arquitecta, desde varios puntos de vista, ella comenta que es por la necesidad de tener espacios al aire libre con buena iluminación y ventilación. “Estos espacios pueden ser balcones o terrazas además son importantes en la relación con la ciudad, porque median la relación entre la vida familiar y la calle.”, añade.

Menciona además que estos espacios deben contar con ventilación cruzada de dos entradas y salidas de aire, de manera contrapuesta la una con la otra, a fin que el aire ingrese y salga. “Esta ventilación cruzada también debe usarse para los espacios comunitarios de los edificios, incluso después de la pandemia, porque ahora la idea es reducir el aforo pero se necesita una ventilación mucha más sana al interior”

En otro momento, recordó que la ciudad y la vivienda debe crecer de manera sana, porque que haya pandemia no quiere decir que la ciudad dejará de darnos las facilidades que se supone que debe hacerlo. Además, menciona, que así sería mucho más fácil para las personas contar con ciudades mixtas, lo cual quiere decir que en donde viva haya viviendas, oficinas, servicios, áreas verdes, permitiendo así incluso mayor seguridad en las zonas.

Expodeco virtual 2020

En la feria, que se desarrollará de manera virtual entre el 23 y 30 de este setiembre, participarán más de 75 empresas que representan más de 500 tipos de soluciones para el mundo de la arquitectura, diseño y decoración. Además permitirá el acceso en línea a los stands de las marcas expositoras y de los salones temáticos.