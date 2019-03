Tres tips si busca adquirir una vivienda para luego alquilarla

Los primeros meses del año han sido positivos para la industria inmobiliaria, que recuperó su dinamismo el año pasado gracias al crecimiento económico, facilidades de acceso y reducción de las tasas de interés de créditos hipotecarios, sumado al impulso de las colocaciones de créditos otorgados por programas sociales de vivienda que promueve el Estado, indicó la Inmobiliaria Edifica.

“Sin embargo, todavía hay personas que conciben la idea de tener su casa propia como algo lejano y no son conscientes de que podrían estar más cerca de alcanzarlo de lo que creen. Por ejemplo, algunos viven en un departamento alquilado de un dormitorio en Barranco, pagando entre US$ 700 y US$ 800 mensuales. Sin embargo, en Edifica, con una cuota inicial de US$ 10,000 puedes acceder a un crédito hipotecario y adquirir un departamento en Barranco. Invertirías mensualmente casi lo mismo pero comprando un departamento propio”, aseguró Alfonso Vigil, Gerente Comercial de la Inmobiliaria Edifica.

Asimismo, Alfonso brindó tres recomendaciones para comprar tu departamento y hacer que se pague solo:

1. Vive con Roomies.- Vivir con roomies, es una práctica muy común hoy en día, que no solo ayuda a dividir gastos, sino responsabilidades en casa. Si divides el alquiler, reducirás tu pago mensual y tendrás la liquidez para poder invertir en tu departamento propio.

2. Alquila por mercados comunitarios.- AIRBNB, HOMEAWAY, BOOKING, entre otros, son algunas de las plataformas digitales más conocidas por los viajeros que buscan reservar espacios por temporadas cortas y están presentes en más de 50,000 ciudades y 195 países. En el Perú, sólo AIRBNB, cuenta con más de 4,000 alojamientos en diferentes puntos del país y en Lima, algunos de los distritos que concentran más ofertas son: Miraflores, Barranco, San Isidro,

Lince y Magdalena, con precios que oscilan entre 10 y 123 dólares por día. Lo interesante es que puedes alquilar todo tu departamento o solo algunas habitaciones, según tu preferencia. Así puedes destinar estas ganancias al pago mensual de tu vivienda.

3. Compra y alquila al mismo tiempo.- Otra alternativa es encontrar la mejor combinación de valor de compra y proyección de alquiler de tal forma que el dividendo excedente producto de tu arriendo, te permita pagar el 50% del alquiler en otro lugar con un roommate.

“Asimismo, las inmobiliarias también brindan facilidades que ayudan a sobrellevar la inversión de adquirir un inmueble. Lo ideal es informarse directamente con un asesor para que te brinde toda la información adecuada, el sector hace varios años que viene profesionalizándose y el asesoramiento se ha vuelto mucho más intregal”, comentó Vigil.