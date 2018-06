Subsidio de alquiler Renta Joven estará listo antes de fin de año, según el MVCS

El programa Renta Joven, que consiste en un sistema de subsidios dirigido a parejas menores de 30 años de bajos recursos que cubriría el 30% del alquiler de un departamento por un período de cinco años, saldrá antes de fin de año, anunció hoy el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué.

"Estaría listo antes de fin de año. Estamos trabajando para que no haya filtraciones porque una de las críticas de este fondo es que podía entrar gente que no lo merece; entonces, estamos afinando los controles", explicó el titular del MVCS tras anunciar que el BCP ofrecerá financiamiento al programa Techo Propio.

En esa línea, agregó que "por parte de la legislación, se debe permitir que si las personas que no pagan el alquiler puedan ser desalojadas. Si no va junto con eso no habrá oferta".

Mivivienda Verde

Donde sí hay una amplía oferta - aseguró Piqué - es en los créditos de Mivivienda Verde que a la fecha llega a las 6,000 unidades. "Ya tenemos 600 colocaciones pero mucha oferta. Esperamos que siga creciendo porque tiene la tasa más baja (6.9%) y cuenta con una subvención de 4% por la Agencia Francesa de Desarrollo hasta el 2019", detalló.