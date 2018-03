Semana Santa: Sube demanda por casas de playa al sur de Lima en 34%

La búsqueda por un departamento o casa en la playa desde Pulpos a Paracas se incrementó en la última semana en 34% con relación al año anterior promovido por los descansos en ocasión de la Semana Santa.

De igual manera, creció la demanda de información sobre casas de campo en casi 28%, sobre todo en la zona de Cieneguilla, de acuerdo al último reporte del portal inmobiliario Adondevivir.com.

Otra característica identificada por el portal es que la mayor demanda se concentra en departamentos y, en menor medida, en casas. Esto debido a que el público que más se interesa en disfrutar de unos días en la playa son los jóvenes. En un segundo nivel, se encuentran las familias o grupos numerosos que optan por una casa con más de cuatro cuartos y otros ambientes sociales, como piscina y área de BBQ.

La relación es de 7 interesados por un departamento versus 3 que optan por una vivienda amplia que ofrece mayor privacidad.

“Definitivamente, el público juvenil es el que empuja la demanda actual. Los lugares que no necesariamente tengan piscina o ambientes comunes son demandados por estos usuarios. Hablamos de jóvenes que alquilan entre amigos y quieren disfrutar de las fiestas y el verano. Las familias siguen prefiriendo las casas de playa por un tema de espacio y comodidad”, sostiene Luciano Barredo, gerente de marketing de Navent Perú.

Además, el sector inmobiliario ha tomado nota que levantar un departamento es más rentable que construir una casa.

Por esa razón, hay muchas viviendas familiares que se están derrumbando para construirse condominios multifamiliares. Incluso, en algunas zonas del Sur Chico se ha acelerado este proceso, ante lo cual se observa que las playas que gozan de un mayor número de edificios y concurrencia de veraneantes son Señoritas, Caballero, San Bartolo y Santa María.

En paralelo, en estos lugares ha crecido la oferta de lugares de diversión para un público de 20 a 30 años.

En un segundo plano han quedado Punta Negra o Punta Hermosa, playas que ya no son las favoritas por una oferta más concentrada en casas de playa. Sin embargo, los limeños que alquilan en Semana Santa llegan hasta Paracas, buscando sol y relax.

Barredo comentó que quienes llegan tan al sur son de preferencia familias o parejas sin hijos.

Además un 95% de estas viviendas viene equipado y amoblado, y solo un 5% ofrece lo mínimo (camas y sillones).

Así, es común encontrar viviendas de 70 a 90 metros cuadrados con uno o dos dormitorios, que no tengan más de 6 años de antigüedad.

Asimismo, existen otros predios más amplios de 5 dormitorios con vista al mar –hasta 400 metros cuadrados - que incluyen piscina y zona de BBQ. En el caso de Punta Negra, es común la oferta de viviendas con hasta 20 años de antigüedad, muy bien mantenidas y cómodas para familias completas.

En el Sur Chico también es posible encontrar departamentos lujosos y exclusivos condominios, que permiten relax y esparcimiento.



Precios

Si bien no es una tendencia de Semana Santa, el portal inmobiliario destaca que los precios de los alquileres en el Sur Chico se incrementaron desde el año pasado entre un 15% y 20%.

“Antes alquilar una casa o departamento demandaba US$ 5,000 o US$ 6,000 para 8 a 10 personas y pasar todo el verano. Ahora, las mismas viviendas están en US$ 10, US$ 12 o US$ 13 mil dólares. Claro está, cuanto más cerca al mar va ir subiendo: puede llegar a los US$ 18 o US$ 20 mil dólares”, indica Barredo.

Asimismo, existe una interesante oferta de casas y departamentos en venta en el Sur Chico que superan el millón de dólares, según el portal.