San Martín de Porres es el nuevo distrito con el precio de metro cuadrado más bajo

San Martín de Porres se ha conviertido en el nuevo distrito más económico con un costo de US$ 890 por metro cuadrado, según el último estudio “Índice m2” de Urbania. Así, el distrito ha desplazando al Callao que llega a los US$ 906 y a San Juan de Miraflores con US$ 919 por ese mismo espacio.

El estudio también reveló que el precio promedio de los departamentos en Lima ha registrado una baja de -0.2%, llegando a costar US$1,609 por m2.

“Hemos podido notar que el precio promedio de los departamentos ha disminuido por cuarto mes consecutivo, teniendo a San Martín de Porres como el de mayor baja", resaltó Eduardo González-Prada, gerente de Urbania.

El reporte correspondiente a setiembre también señala que entre las otras comunas más asequibles del mercado se encuentra Bellavista donde se paga en aproximadamente US$ 1,005 por metro cuadrado. Le siguen, Los Olivos (US$ 1,023), La Perla (US$ 1,052), Ate (US$ 1,189) y Breña (US$ 1,207).

Por otra parte, Barranco sigue siendo el distrito más costoso para adquirir un departamento, con un precio promedio de US$ 2,677 por metro cuadrado. El ranking de las comunas con mayor valor en el mercado lo completan: San Isidro con US$ 2,576 por metro cuadrado; Miraflores con US$2,459; San Borja con US$1,976 y Santiago de Surco con US$1,876.

Finalmente, Urbania indica que el 60% de los distritos ha registrado una baja en el precio de venta de los últimos 12 meses y el 40% ha incrementado su valor.

En primer lugar, se encuentra San Martín de Porres con -12%, seguido por Ate con -8%, Magdalena con -6%, Chorrillos con -5%, La Perla con -4%, La Molina y La Victoria con -3%, Lince, San Isidro, Bellavista y Miraflores con -2% cada uno, y Jesús María y Breña con -1%. Por otra parte, los distritos con mayor incremento de precio son: Callao (7%), San Juan de Miraflores (6%), Cercado de Lima (5%), Surquillo (3%), San Miguel y Pueblo Libre con 2%, y Los Olivos y Barranco con 1%.