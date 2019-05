Quito y Bogotá tienen el precio del metro cuadrado más bajo en Latinoamérica

El precio del metro cuadrado de los apartamentos (para la compra) de la clase media y media-alta en Bogotá es el segundo más bajo de América Latina. Así lo determinó el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella en su estudio de relevamiento inmobiliario, el cual sondea y agrupa el valor del metro cuadrado de los inmuebles en barrios de 14 ciudades de nueve países de la región.

La capital colombiana con un valor por metro cuadrado de US$ 1,388 (US$ 2.6 millones aproximadamente), solo superó el precio registrado por Quito US$ 1,308. Ambas cifras están por debajo del promedio de US$ 2,168.

Las otras ciudades que están en el top cinco con el precio del metro cuadrado más bajo (y que está por encima de Bogotá) son: Guadalajara, con un valor de US$ 1,441; Monterrey, con US$ 1,652; y Córdoba, con US$ 1,700.

“El valor del metro cuadrado en Bogotá se ve afectado por varios temas: el primero es por la economía en los últimos dos años, pero el segundo es por temas de seguridad a nivel nacional, el tema de las Farc versus el proceso de paz, ha generado que la inversión extranjera disminuya y esto le pega directamente al valor del metro cuadrado de los activos o de la finca raíz, esto ha deteriorado ese ranking en Colombia, el cual esperamos que a finales del año pueda tener una mejoría”.

Por su parte, Santiago Morales, gerente de relaciones institucionales de Properati, indicó, “de acuerdo con el estudio y por lo que se ve, un metro cuadrado más barato en Bogotá es por la valorización del dólar, obviamente en comparación con otros países donde la moneda ha tenido un mejor comportamiento hace que nosotros nos veamos con un precio más barato”.

De acuerdo con las cifras del informe, Buenos Aires fue la ciudad que presentó el precio del metro cuadrado más alto, con un valor promedio de US$ 3,125, seguido por Santiago de Chile, con un costo de US$ 3,111; Montevideo, con US$ 3,051; y Río de Janeiro, cuya media se calculó en US$ 3,039.



De igual forma, el estudio indicó que, entre septiembre de 2018 y marzo de 2019, las ciudades en las que hubo un mayor aumento porcentual del precio son: Sao Paulo (7.7%), Monterrey (5.6%) y Río de Janeiro (5.3%). Por su parte, las mayores caídas se dieron en Santiago de Chile (-4.9%), Ciudad de Panamá (-3.2%) y Quito (-2.5%). En el caso colombiano, la valorización del costo en dólares fue de 0.3%.

“Para el caso de Colombia, nosotros podemos expresar que el precio del metro cuadrado de los apartamentos nos parece alto, pero eso es “para nosotros”. Dado el cambio de divisa, para un extranjero puede suponer un precio bajo en momentos de devaluación alta de nuestra moneda”, agregó Iván Tunjano, docente de finanzas del Politécnico Grancolombiano.

El estudio comparó barrios similares en 14 ciudades de nueve países

El estudio no abarcó la totalidad de terrenos de las ciudades en cuestión. Sin embargo, la Universidad Torcuato di Tella tuvo en cuenta únicamente los inmuebles cuyo costo fuera de entre US$ 10,000 y US$ 300,000. Además la medición se hizo exclusivamente en lugares con uno o dos dormitorios y que tuviesen entre 20 y 100 metros cuadrados construidos. Se buscaron barrios similares para que la comparación tuviera aún más validez. En la capital colombiana se tuvieron en cuenta barrios como Cedritos, Chapinero, Colina, Salitre.

Diario La República (Colombia)

Red Iberomaericana de Diarios Económicos (RIPE)

