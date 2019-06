Precios de viviendas en Lima crecieron casi 4% en los últimos seis meses

Lima lideró el mayor crecimiento semestral (diciembre 2018 - mayo 2019) en el precio del metro cuadrado de la región, al pasar de US$ 1,590 a US$ 1,649 en promedio, representando un crecimiento de casi 4% en seis meses (3.71%).

Así lo reportó Properati Perú, la plataforma online de bienes raíces en el marco del encuentro “Líderes Inmobiliarios 2019” .

La cifra destaca, considerando que en la región se ha mantenido una estabilidad de precios en cuatro mercados de la región e incluso algunos a la baja: Quito con -1.62%, Buenos Aires con -1.19% y Bogotá con -2.11%.

Para el Brand Manager de Properati en Perú, Santiago Alomoto, estas cifras refuerzan la noción de la compra de inmuebles como una “inversión segura”.

“Si bien por factores externos o internos las economías pueden ralentizarse, un inmueble a la larga es un bien que incrementa su valor. Las cifras no solo son un indicador atractivo para la persona que busca comprar una vivienda en la capital; sino también una señal para inversores, desarrolladores y constructoras internacionales, regionales y locales”.

Properati USI

Ticket promedio

En cuanto al ticket promedio por metro cuadrado en zonas top y barrios exclusivos en función a un departamento de 2 habitaciones, la ciudad de Buenos Aires ostenta el top 3 de la región: Puerto Madero (US$ 6,618), Palermo (US$ 3,954) y Nuñez (US$ 3,885).

Los tres siguientes son ocupados por Lima con Barranco (US$ 2,423), Miraflores (US$ 2,411) y San Isidro (US$ 2,383). Le sigue Bogotá con Chico Norte (US$ 2,044), Chapinero (US$ 1,806) y en Guayaquil está Samborodón (US$ 1,747).

Dentro del tipo de oferta online, solo comparando departamentos y casas (se excluyen locales, oficinas, PH y lotes), en la región se concentra largamente en el formato de vivienda por departamento incluso superando el 90% en algunos casos:

Lima, 78.19% de la oferta de departamentos vs. 21.81% de casas; como en Buenos Aires, 96.18% son departamentos vs. 3.82% de casas; Bogotá, 69.94% de la oferta son departamentos y 30.36% casas; y en Quito, 65.7% vs. 34.3%.

Perfil del usuario

El perfil del usuario inmobiliario regional online es una mujer de entre 35 y 44 años que utiliza la plataforma para comprar un inmueble.

En Argentina, Colombia y Ecuador las mujeres representan más del 59% de los usuarios de Properati.

En el Perú, la demanda es más equitativa de acuerdo al género, aunque con mayor tendencia hacia las mujeres (52%).

En cuanto a la edad, la segmentación de los usuarios interesados en propiedades por edades nos deja un claro perfil del consumidor.

Se concentra mayoritariamente entre los 25-34 años, como el público que más demanda propiedades por internet con un gran interés orientado a la compra del inmueble más que por el alquiler. El segundo grupo incluye a personas entre los 35-44 años.