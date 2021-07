Los precios de las viviendas en distritos de ingresos medios subieron en el primer trimestre a su mayor ritmo desde mediados del 2019, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

En el primer trimestre, el promedio de los precios de venta en dólares en estos distritos se elevó en 1.7% respecto del trimestre anterior (el cuarto del 2020). Se encarecieron más las viviendas de Magdalena y Jesús María, pues en estas zonas el metro cuadrado se elevó de US$ 1,626 a US$ 1,846, y de US$ US$ 1,688 a US$ 1,709, respectivamente.

Sin embargo, para el total de distritos analizados por el BCR, los precios en dólares de los departamentos descendieron en 0.4%, en promedio.

Influyó en este índice la reducción de 1% de los precios en los distritos de altos ingresos en el primer trimestre.

Mayores recortes

Los precios bajaron en nueve de los 12 distritos a los que el BCR evalúa, en dos aumentaron y en uno se mantuvieron estables (San Borja). Los mayores recortes se dieron en los distritos de Barranco, La Molina y San Isidro.

El alza de precios en zonas de ingreso medio, como Magdalena y Jesús María, se explica por la mayor necesidad de las familias por contar con viviendas más modernas, funcionales y de más tamaño, según el presidente del comité de análisis del mercado de ASEI, Ricardo Arbulú.

Las adquisiciones se favorecieron por las tasas de interés de hipotecas en mínimos, que permiten a más personas calificar para el financiamiento de viviendas, añadió.

“Hay una necesidad real de viviendas en Lima Moderna, por el uso intensivo que se les da ahora para trabajos, estudios y deportes. Eso permite mantener las ventas y los precios”, dijo.

Top

Sostuvo que los precios en los distritos top continúan estables o con ligeras reducciones, ante la retracción de la compra de viviendas con fines de inversión en el contexto de incertidumbre política.

Entretanto, los precios de alquileres subieron en nueve de los 12 distritos analizados por el BCR. Se elevaron más en Jesús María y Lince, y retrocedieron más en San Miguel y Surquillo.

Los precios de los alquileres crecen porque las familias están a la búsqueda de departamentos de mayor tamaño, para desarrollar todas las labores hoy necesarias, como trabajos y estudios remotos, según el representante de ASEI.

Inversión en vivienda se recupera en 19.6 años

Al primer trimestre, el precio de adquisición de un departamento en Lima equivalía, en promedio, al ingreso proveniente de 19.6 años de alquiler, índice menor al calculado en el trimestre anterior (19.7 años) debido a la disminución del precio de venta frente a un aumento de los alquileres, según el BCR.

Es decir, recuperar la inversión en vivienda en Lima toma, en promedio, 19.6 años. Se recupera más rápido en Barranco y Lince (16.7 y 17.7 años). Según Ricardo Arbulú, hasta junio se mantenían en torno a 1,200 las unidades vendidas mensualmente, pese al entorno político. Sin embargo, afirmó que en los próximos meses su evolución, así como los precios, dependerán de las medidas y del nombramiento de cargos clave que haga el nuevo Gobierno.