El mercado inmobiliario se mantiene dinámico y aún con el alza del tipo de cambio, los precios en dólares en algunos distritos siguen en aumento.

Ese es el caso de los precios en los distritos de Barranco, Miraflores y Surco, donde los precios en dólares en el segundo trimestre subieron respecto a lo registrado en el primer trimestre del año, según muestra el último reporte del Banco Central de Reserva (ver cuadro).

En Barranco, el precio en dólares se ubicó en US$ 2,316 por metro cuadrado en el segundo trimestre del año, un monto superior a los US$ 2,236 en promedio registrados en el primer trimestre.

Asimismo, en Miraflores el precio promedio subió de US$ 2,200 a US$ 2,243 por metro cuadrado. Y en Surco lo hizo de US$ 1,764 a US$ 1,782 por metro cuadrado.

Al respecto, Michel García, experto en temas inmobiliarios y CEO de la consultora Jetro, refirió que a pesar de la actual coyuntura de incertidumbre política, el mercado inmobiliario mantiene una tendencia al alza de precios, sobre todo en las zonas con menor disponibilidad de terrenos para desarrollar nuevos proyectos.

“Los precios han mantenido un nivel creciente pues hay escasez de terrenos en la capital”, remarcó.

Asimismo, esta tendencia de precios también ha generado que la oferta de los departamentos sea de dimensiones cada vez más pequeñas, para que puedan venderse con más celeridad.

“Ahora se ofertan departamentos desde los 30 m2, cada vez es más difícil encontrar departamentos de 100 m2. Y esto es por el crecimiento de los precios”, anotó García.

Por su parte Margorie Scander, Gerente de ventas en V&V Grupo Inmobiliario, refirió que a pesar de la coyuntura es un buen momento para adquirir una vivienda, pues se están dando facilidades de pago.

“Es un buen momento para tomar la decisión si tienes la necesidad de una vivienda y la disponibilidad de dinero (que en la actualidad podría ser la AFP y la CTS). Dada la coyuntura las inmobiliarias estamos siendo más flexibles en nuestras ofertas, tanto en los niveles de descuentos como en las facilidades de pago. Por ejemplo, en algunos proyectos fraccionamos la inicial hasta en tres cuotas, en otros brindamos desembolsos postergados y en general tratamos de apdaptarnos en lo posible a las necesidades de los clientes”, refirió Scander.

Antes de comprar un inmueble, Margorie Scander recomienda tener claro el presupuesto asignado para la compra del inmueble considerando la capacidad de pago, evaluar la forma de pago más conveniente, conseguir la mejor tasa de interés posible (en el caso sea un crédito hipotecario), determinar la ubicación (distrito y accesibilidad), comparar precio vs calidad en la zona elegida, asegurarse que el departamento tenga una distribución eficiente, así como también el edificio cuente con una atractiva fachada que agregará valor a tu inversión.

“Por último, y no menos importante, asegurarse que la inmobiliaria sea confiable y tenga una sólida trayectoria en el mercado”, agregó la ejecutiva.