Precios de alquileres en Manhattan, los más baratos desde 2011

Las cosas se están poniendo difíciles para los dueños de apartamentos en Manhattan.



Desde hace más de un año, vienen otorgando meses sin pago de alquiler y tarjetas de regalo, incentivos a los que luego sumaron rebajas de precios. Ahora, los locatarios, que pueden darse el lujo de elegir en un mercado desbordante de oferta nueva, están exigiendo a los dueños bajar aún más.



Las concesiones batieron otro récord en enero, en tanto 49% de los contratos de alquiler firmados recientemente incluyen algún tipo de beneficio, dijeron el tasador Miller Samuel Inc. y el agente inmobiliario Douglas Elliman Real Estate en un informe de este jueves. Esa proporción supera el pico anterior de 36% , alcanzado apenas un mes antes.



Los propietarios también se han vuelto más flexibles a la hora de fijar los precios. Restando las concesiones, el alquiler promedio cayó 3.6% a US$ 3,141 respecto del mismo período de un año antes. La caída fue la mayor desde octubre de 2011, dijeron las firmas.



“Los propietarios finalmente se dijeron a sí mismos ´Bueno, tenemos que ajustar los precios porque las concesiones no están sirviendo de mucho’”, dijo Hal Gavzie, que tiene a su cargo los alquileres en Douglas Elliman. “Los clientes van más allá de las concesiones que se ofrecen y buscan los mejores acuerdos que puedan conseguir”.



Los alquileres bajaron el mes pasado en casi todos los barrios de Manhattan, incluso en parte del más caro del distrito, dijo Citi Habitats en su propio informe. En el Upper West Side, el promedio fue de US$ 3,450, un 2.8% menos que un año antes. Los alquileres en el West Village se desplomaron 4.5% a US$ 3,700, mientras que en el Upper East Side, bajaron 5.3% a US$ 3,185, dijo la agencia.



“La dinámica cambió” en la medida que Brooklyn, Queens y la costa de Nueva Jersey se han convertido en opciones viables para muchos locatarios, dijo Gary Malin, presidente de Citi Habitats. “Los inquilinos buscan valor y están abiertos a las sugerencias”.