A inicios de mes se realizó la primera subasta online de terrenos del Estado, a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

En total fueron 14 los predios subastados, once de ellos ubicados en la región Lima y tres en la región Moquegua.

La extensión superficial de los terrenos del Estado que se adjudicaron suma en conjunto más de 307,000 m2. En total se recaudó más de un millón de dólares, indicó la SBN.

En varios de los predios subastados se dieron fuertes pujas entre los postores, por lo que el precio base en algunos casos se llegó a duplicar, destacó María del Pilar Pineda, Subdirectora de Desarrollo Inmobiliario de la SBN.

Así, detalla que en Puente Piedra un lote ofertado en US$ 34,000, tras la puja finalmente fue subastado en US$ 70,000. Otro lote, también de ese distrito, fue subastado en US$ 70,000, cuando el precio base había sido de US$ 30,000.

Asimismo, en Ancón, otro lote fue subastado en US$ 124,000, tras un precio inicial de US$ 77,000.

“En la mayoría de los lotes subastados, sobre todo en Lima, fueron para uso residencial, construcción de viviendas”, indicó Pineda.

Los lotes que pone a subasta la SBN, según cada caso, pueden tener un uso residencial, agrícola, comercial o para el desarrollo de proyectos turísticos.

Próxima subasta

La SBN refiere que la primera subasta virtual cumplió con las expectativas. “El proceso nos ha dejado satisfecho, no tuvimos mayores percances pese a ser la primera subasta virtual”, refirió Pineda.

Ahora la SBN se preparará para un segundo concurso virtual. La convocatoria se lanzaría en abril y la subasta se realizaría entre fines de mayo e inicios de junio, adelantó la funcionaria.

“El formato virtual también da ventajas a los postores, que antes tenían que venir de provincias para participar en Lima de forma presencial. Ahora ya no es necesario y se reducen los costos de traslado”, anotó.