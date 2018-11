Portal de l'Àngel, entre las calles más caras de Europa

La barcelonesa Portal de l'Àngel y la madrileña Preciados irrumpen en el ránking de calles más caras de Europa, un prestigioso club que lideran las elitistas vías de New Bond, en Londres, Avenida de los Campos Elíseos, en París, Via Montenapoleone, en Milán, o Via Condotti, en Roma.

En concreto, la principal arteria comercial de la Ciudad Condal, Portal de l'Àngel, destaca por ser la calle con mayores rentas de España y figura, junto con la madrileña Preciados, entre las veinte vías más caras de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), según un informe elaborado por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

De acuerdo con el estudio, que analiza los precios de 445 mercados en 65 países, la calle barcelonesa, con una renta prime de 3,360 euros por metro cuadrado al año, se consolida por noveno año consecutivo como la calle más cara de España y se sitúa en la posición 18 a nivel europeo y en la posición número 67 a nivel mundial.

Por su parte, la madrileña Preciados, la segunda calle más cara de España, con una renta prime de 3,240 euros el metro cuadrado al año, se sitúa en el puesto número 20 del ránking europeo y en la posición 71 del listado mundial.

Pese a competir con las más ilustres calles europeas, Portal de l'Àngel y Preciados, está muy por detrás en rentas de los 16,071 euros que alcanza New Bond o los 13,992 euros de renta de la Avenida de los Campos Elíseos.

El informe refleja que Londres, pese al Brexit, cuenta con la calle más cara de Europa. Pese a todo, la consultora advierte de que se está produciendo una polarización entre ubicaciones principales y secundarias, lo que se refleja en los niveles de alquiler y las tasas de ocupación. "Las incertidumbres sobre Brexit pueden tener un efecto de amortiguación en el mercado a medida que avancemos en 2019".

A nivel mundial, la calle más cara es, por primera vez, Causeway Bay de Hong Kong, con un precio máximo de alquiler de 24,606 euros, seguida por la Quinta Avenida de Nueva York, que se sitúa en 20,733 euros. El podio lo completa la calle New Bond Street de Londres, con un precio medio de 16,071euros.

Para Robert Travers, director de Agencia Retail en España de Cushman & Wakefield. una de las claves en el segmento retail es la "flexiblidad". Según Travers, inquilinos y propietarios deben ser capaces de innovar de "forma rápida y fluida" en espacios y formatos específicos.

Diario Expansión (España)

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)​

