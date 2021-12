El apetito de los inversionistas peruanos por fondos de bienes raíces del extranjero se ha incrementado fuertemente.

Así, el ticket promedio de inversión de los peruanos en este vehículo asciende a US$ 220,000 a la fecha, aunque los peruanos suelen ingresar a este mercado con montos entre US$ 50,000 y US$ 100,000, dijo a Gestión Andrés Valdivieso, director general de Participant Capital.

De los más de US$ 10,000 millones que salieron del Perú hacia EE.UU. desde abril de este año, cerca del 20% está invertido en fondos inmobiliarios de dicho país o en instrumentos alternativos, detalló.

Hace un año Participant Capital, en alianza con El Dorado Asset Management, inscribió en Perú un fondo mutuo que invierte en proyectos de desarrollo inmobiliario en EE.UU.

Desde entonces la participación de los inversionistas peruanos -que ya invertían en vehículos en el extranjero- en dicho fondo se duplicó, por lo que Valdivieso prevé que continuará creciendo en el 2022 y se elevará el ticket promedio de inversión a US$ 250,000.

“Desde julio en adelante, la demanda creció brutalmente, se vio un incremento salvaje tanto por el instrumento registrado en Perú como por otras alternativas internacionales, los peruanos buscaban una opción más líquida o extranjera”, expresó el ejecutivo.

Incluso dinero que ya se encontraba fuera de Perú se direccionó a productos con un componente inmobiliario; el inversionista busca estar expuesto a bienes raíces, acotó.

Valdivieso sostuvo que, para mitigar el riesgo, el fondo apuesta por inmuebles de distintos segmentos, siempre mezclados con sector residencial.

Los bienes raíces de uso mixto tienen un componente de hotelería, comercial o de oficina y otro de renta, añadió.

Asimismo, refirió, el área de inversión incluye los estados debajo del cinturón de EE.UU., zonas como Texas, California y La Florida, algunos anexos como Puerto Rico y se está evaluando algo en Nueva York y Nevada.

Se priorizan estas regiones porque el 85% de la población de este país vive en zonas urbanas y les gusta la mezcla de “live, work and play”, agregó.

Estimó también que la rentabilidad de este fondo se acercaría al 15% anual el 2022, en línea con su retorno histórico y por encima del 12% que ofrecen otros fondos inmobiliarios similares

El fondo de Participant tiene un tamaño de US$ 120 millones y cuenta con 2,500 inversionistas, de los cuales 400 son peruanos. Se trata de personas de alto patrimonio, dueños de empresa, sofisticados en sus inversiones y con fácil acceso al mercado estadounidense.