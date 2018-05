Una amenaza podría poner en jaque el auge de las oficinas bajo el formato boutique, que son espacios corporativos de tamaño pequeño, de 20 hasta 100 metros cuadrados y cuyo precio en el mercado va desde los US$ 40,000. ¿Qué está pasando en el mercado de oficinas?

David Vargas, gerente general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), explicó a Gestión.pe que hasta octubre de 2017, la oferta de oficinas boutique era de 3,000 unidades inmobiliarias, desplegados en diversos distritos de la capital. Sin embargo, a mayo este año, la cantidad de unidades disponibles apenas creció entre 5% a 10%.

"El crecimiento registrado todavía va lento. Ocurre que diversos inversionistas compran departamentos para adaptarlos como oficinas a fin de alquilarlos a profesionales independientes, emprendedores o pequeños empresarios o son los mismos independientes los que adquieren departamentos para establecer ahí sus oficinas. Esta es una de las principales amenazas que acecha el auge del formato boutique", explicó el ejecutivo.

Consideró que esta decisión no brinda al emprendedor peruano espacios idóneos para atender adecuadamente a sus clientes. "No es lo mismo ingresar a un edificio de oficinas con un lobby que te dirige a una oficina particular, que a un departamento acondicionado con una cocina amplia o excesos de baños que no serán utilizados eficientemente", precisó.

La adaptación de departamentos a oficinas, no es la única amenaza que acecha la expansión del formato boutique, ya que también se suma que todavía son pocos los bancos - apenas dos (Interbank y Continental) - que brindan créditos para promover la compra de estos espacios corporativos.

"Es positivo que existan dos entidades financieras prestando para la adquisición de oficinas boutique, pero mientras más bancos se sumen con tasas competitivas y a mayor cantidad de años, generará mejores condiciones para que los inversionistas se decidan a la compra de este formato a una menor tasa y a un mayor plazo", indicó.

Pese a esta situación, el ejecutivo dijo que las inmobiliarias continúan desarrollando más proyectos de oficinas en el mercado. "Este es un producto (las oficinas boutique) que se requiere, dado que hay mucha gente que está trabajando en espacios inadecuados y en la que no deberían trabajar", puntualizó.

La oferta de oficinas boutique actualmente se concentra en los distritos de Jesús María, Miraflores, Surco, Pueblo Libre, Barranco, Chorrillos y Cercado de Lima principalmente, de acuerdo a la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Igualmente, se estima que este año aumente en 20% la venta de oficinas boutique en relación al 2017.

