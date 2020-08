De acuerdo a datos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (Asei) la mayor oferta inmobiliaria en planos (departamentos en etapa de construcción) se ubica principalmente en los distritos de la llamada Lima Moderna, que concentra el 40% de la oferta.

Estos son Magdalena, Lince, Surquillo, San Miguel, Jesús María y Pueblo Libre. “De estos seis distritos, el que concentra la mayor oferta inmobiliaria en planos es el distrito de Jesús María”, acotó su presidente Juan Carlos Tasara.

Explicó, en ese sentido, que hay tres etapas de construcción inmobiliaria: en planos, en construcción y entrega inmediata.

“El 55% de la oferta inmobiliaria está en planos; mientras que en la etapa de construcción un 35% y entrega inmediata un 10%. De las que están en construcción, la mitad está en excavación y la otra mitad en edificación. Un proyecto inmobiliario en promedio demora un año y medio en construirse y la excavación toma tres meses”, refirió. (Ver cuadro)

Los proyectos se concretan -aclaró- en tres años desde que se compra el terreno hasta su entrega. “Los proyectos que están en planos les falta dos años para terminarse y entregarse ”.

Ante ello, dijo que lo aconsejable es comprar un departamento en plano dado que es más barato y permite una mejor elección. “Los departamentos que están para entrega inmediata generalmente son aquellos que han sido rechazados ya sea por su ubicación o diseño”.

En tanto que Santiago Alomoto, gerente comercial del portal de búsqueda inmobiliaria Properati Perú, indicó que la oferta de proyectos en la etapa de planos se concentran principalmente en los distritos de Lima Top y Lima Moderna.

Así, durante el primer semestre del año destacaron los distritos de Miraflores, Jesús María, Surco, San Miguel y San Isidro . “Cada uno de estos distritos disponen de más de seis proyectos inmobiliarios que se ofertan bajo este formato inmobiliario. Cada proyecto ofrece una distinta cantidad de unidades o viviendas”, añadió.

Agregó que al hacer foco en la cantidad de propiedades que se ofertan, en Miraflores se concentra el 25% de departamentos (en planos). En Jesús María y Magdalena del Mar la oferta representa, por separado, aproximadamente el 10% de lo que hay en la ciudad. (Ver cuadro)

“A raíz de la coyuntura los proyectos que se han venido desarrollando para la clase media son los que menos problemas han tenido para su comercialización. Dado que en este segmento la gente adquiere un proyecto porque necesita un lugar donde habitar. Por lo tanto, el valor del alquiler versus la cuota del crédito hipotecario viene a ser muy similar. Por eso la gente compra”, dijo.

Añadió que en otros países como Ecuador y Colombia -por ejemplo- el crédito hipotecario no pasa si es que el proyecto no tiene un 70% de avance para calificar, en Perú en cambio no ocurre eso.

“En esta coyuntura algunas inmobiliarias están permitiendo a los usuarios separar el inmueble y pagar en diez meses cuando el proyecto ya este construido. De este modo, el usuario no paga ninguna cuota del crédito hipotecario sino hasta el momento en que se muda”, precisó.

El ticket promedio de la oferta en planos en los principales distritos es: (precio del metro cuadrado)

Miraflores: US$ 2,453

San Isidro: US$ 2,381

San Borja: US$ 2,277

Lince: US$ 2,211

Jesús María: US$ 1,893

-Recuperación del sector-

Alomoto mencionó que desde finales de mayo se empezó a notar la recuperación del sector.

“En julio fue un mes muy bueno, que ha venido atado a los incentivos que están promoviendo las propias constructoras como descuentos hasta 5% lo que ha sido atractivo para los usuarios. Este es un buen momento para comprar un departamento tomando en cuenta la situación económica de cada uno”, precisó.

Por su parte, Juan Carlos Tasara de ASEI, manifestó que en el escenario preCOVID había una demanda efectiva (familias que quieren y pueden comprar un inmueble) de más 350,000 viviendas frente a un stock de 24,000.

“No tengo data de cuánto ha bajado la demanda efectiva, pero lo interesante es que el mercado inmobiliario se viene recuperando rápidamente”. Prueba de ello es que en junio se ha logrado una recuperación de las ventas en 76% en relación a la época preCOVID.

“El otro factor es que el precio se ha mantenido estable debido a que hay demanda y no hay necesidad de entrega inmediata grande. El mercado de primera vivienda tiene fundamentos tan sólidos que ha aguantado de manera favorable esta pandemia. Probablemente vamos a vender menos que el 2019, pero ya se nota una recuperación del sector”.