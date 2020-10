La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) realizará este 4, 5 y 6 de noviembre la primera subasta virtual de terrenos del Estado, en donde se pondrán a la venta 63 predios ubicados a nivel nacional.

Los interesados en participar en las subastas tienen hasta el 6 de octubre para adquirir las bases administrativas, las cuales tienen un costo de S/ 60. Con ello podrán concursar por uno o varios terrenos.

El 13 y 14 de octubre los postores presentarán sus sobres de identificación y sus propuestas de compra. Además, deben enviar un cheque de gerencia a nombre de la SBN por un monto equivalente al 20% del valor de la oferta que hará por el terreno de su interés.

Tras ello se abre un periodo de verificación y, de ser el caso, subsanación de errores. Finalmente, los postores quedarán listos para participar en las subastas. El 4 de noviembre se subastarán los predios del 1 al 21. El 5 de noviembre se subastarán los predios del 22 al 39. Y el 6 de noviembre se subastarán los predios del 40 al 63.

El día de la subasta

Las subastas se realizarán a través de una plataforma virtual y las pautas serán similares a las subastas que se realizaban de forma presencial, indica María del Pilar Pineda, Subdirectora de Desarrollo Inmobiliario de la SBN.

La subasta será llevada a cabo por un funcionario de la SBN y contará con la presencia de un notario.

Para cada predio se abrirán los sobres con las propuestas de compra. De haber más de un postor hábil, se procederá a una puja solo entre los dos postores con las ofertas más altas (quedarán excluidos del proceso el resto de postores).

El moderador preguntará a los postores si van a mejorar sus propuestas, incluso podría fijar montos mínimos de incremento de la puja. La puja tendrá una duración de entre tres a cuatro minutos, tiempo decisivo para definir al ganador.

Al momento en que no se evidencie intención de mejora de la última oferta, y aún cuando no se hubiera agotado el tiempo establecido, el moderador anunciará por tres veces consecutivas la última mejor oferta, y de no existir otra que la supere, adjudicará la buena pro al postor que realizó la mejor oferta.

“Por primera vez contaremos con una plataforma virtual para la subasta, a través de la cual se dará acceso a los postores para ofertar nuevos montos durante la puja. Se dará un tiempo total de tres a cuatro minutos por cada subasta”, remarcó María del Pilar Pineda, de la SBN.

La funcionaria recordó que en subastas de años anteriores, en algunos casos tras la puja el precio base del predio llegó a duplicarse, debido al atractivo del terreno para desarrollar proyectos residenciales, industriales o agrícolas.

Para conocer la lista completa de los 63 predios a subastar, sus ubicaciones exactas, zonificación y precios base puede hacer click en este enlace.

La SBN también da la posibilidad de que las personas puedan participar no solo como postores sino también como observadores. Para ser observador no se requiere adquirir las bases ni realizar ningún pago.

“Los observadores podrán seguir la subasta, conocer cómo se desarrolla el concurso y así quizá poder animarse para una próxima subasta”, indicó Pineda.

Debido al COVID-19, esta será la primera vez que la subasta se realizará de forma virtual. Pero es posible que este sistema se mantenga en el futuro.

“Vamos a evaluar cómo se desarrolla esta experiencia y probablemente lo mantengamos en el periodo posterior a la pandemia”, anotó María del Pilar Pineda.

Para más información sobre la primera subasta virtual de terrenos del Estado puede dar click en este enlace.

