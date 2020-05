A pesar de que durante el primer trimestre del año no se registró ningún ingreso de nuevas oficinas prime al mercado, la consultora Colliers International estima que para este 2020 ingresarán al mercado 57,000 nuevos metros cuadrados (m2).

“Hasta inicios de la cuarentena, del 100% de negociaciones para arrendar nuevas oficinas el 60% se mantenía en pie”, señaló Sandro Vidal, gerente de Investigación en Colliers. Agregó que podría haber retrasos en las entregas hacia la segunda mitad del año, pero se proyecta que se entregarán entre dos y tres nuevos edificios este año.

Según el reporte de Colliers, la zona que concentra la mayor oferta disponible de metros cuadrados de oficinas prime (vacancia) es la zona Nuevo Este –desde la Panamericana Sur en Surco hacia La Molina–, seguida de San Isidro Financiero o ‘Sanhattan’ (33.1%) y Magdalena.

Comentó que la zona de Nuevo Este creció de manera consistente en la oferta, pero no tanto en la demanda y, por ende, mantiene la mayor vacancia.

Al cierre del primer trimestre la vacancia de oficinas prime se ubicó en 15.9%, equivalente a 208,689 metros cuadrados.

Precios

Respecto a los precios, el ejecutivo precisó que el impacto del covid-19 retrasará la recuperación de precios hasta el 2021; no obstante, se proyecta que los precios no caigan más.

Para las oficinas de clase A+ el precio promedio de renta (precio de lista) por mes se ubica en US$ 16.01/ m2, encontrándose el rango entre US$ 22.5/m2 (San Isidro Golf) y US$14/m2 (Nuevo Este).

En tanto, para las oficinas de clase A, el precio promedio de renta se encuentra en US$ 15.40 por m2, en un rango de entre US$ 21.83/m2 (San Isidro Golf) y US$ 11.95/m2 (Nuevo Este).

- Trabajo remoto en evaluación -

Los diferentes actores del mercado de oficinas corporativas están diseñando estrategias de cómo abordar el negocio y actividades luego del levantamiento de la cuarentena.

“Elementos como el aforo y las medidas de sanidad serán claves para el futuro de la industria”, señaló Sandro Vidal.

Las empresas están midiendo la utilidad del trabajo remoto. Si bien no impactará en los contratos actuales, otras compañías podrían repensar sus necesidades, añadió Vidal.

Proyección

“A pesar del nuevo escenario en el que nos encontramos, el negocio inmobiliario es uno de largo plazo y proyectamos que durante este año disminuirá la sobreoferta y se mantendrá la tasa de vacancia a la baja”, anotó Sandro Vidal.

Si bien habrá cambios en cuanto a la dinámica de los diferentes mercados, no dejarán de aparecer las oportunidades para hacer negocios, y es que más allá de los indicadores, subyace el bien raíz como principal activo y el real estate como un refugio importante para las inversiones, dijo.