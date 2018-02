Hipoteca inversa: Una vivienda de US$ 300,000 generaría pago mensual de US$ 1,000 por 20 años

El ex viceministro de Economía, Carlos Casas, estimó que más de un millón de personas podrían acceder en un futuro al sistema de hipoteca inversa, a través del cual recibirían un pago mensual como venta del inmueble que habitan.

Según explicó Casas, el 20% de la Población Económicamente Activa (estimada el 2017 en 17 millones de trabajadores) tiene una vivienda propia “hipotecable” y de este 20% (alrededor de 3 millones), cerca de un millón de personas (6% de la PEA) hipotecaría su casa bajo este sistema.

“Para las personas mayores de 65 que tiene como único activo su vivienda es una buena alternativa pues la hipoteca inversa les permite acceder a un ingreso mensual hasta su muerte sin perder el techo donde vive”, señaló Casas a la agencia Andina.

Características

Cabe indicar que la hipoteca inversa permitirá a los propietarios poner en valor su vivienda y recibir un crédito por su inmueble. El monto dependerá de la tasación que se realice de la vivienda.

El propietario podrá seguir viviendo en su inmueble hasta fallecer. Luego de ello, el inmueble pasará a manos del banco, si es que los herederos no aceptan cancelar el crédito dado al propietario original.

Pago promedio

Asimismo, el ex viceministro estimó el pago promedio que darían los bancos a los propietarios sería de US$ 1,000 mensuales, para los casos en que se posea un inmueble valorizado en US$ 300,000.

“Si tienen una vivienda de 300,000 dólares, el valor de la hipoteca es de aproximadamente 250,000 dólares, por lo cual tienen para pagarle 1,000 dólares por 20 años”, precisó.