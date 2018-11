Hipoteca inversa: Compañías no la ofrecerán hasta que se limite opción de hacer prepagos

En setiembre pasado se reglamentó la ley que crea la hipoteca inversa, no obstante, a la fecha aún este producto no se ofrece en nuestro mercado, ya sea por las compañías aseguradoras o entidades financieras. Y todo hace suponer que ello no ocurrirá aún por un buen tiempo, ¿qué ocurrió?

El presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, refirió que la ley tiene una limitación importante para el producto. Y es que permite a las personas realizar prepagos en cualquier momento del contrato, dando con ello fin a la hipoteca.

Explicó que en este producto las compañías asumen una serie de costos al firmar un contrato, por lo que requieren de la certeza de que se mantendrá por una mínima cantidad de años.

“Así funciona en otras partes del mundo. Nosotros hemos pedido que se limite a que los prepagos se puedan realizar recién a partir del décimo año del contrato. De lo contrario ninguna compañía se animará a ofrecer el producto, ya sean aseguradoras o bancos”, señaló Morón a Gestión.pe.



Escenarios

Morón explicó que en un escenario ideal la hipoteca inversa está pensada para que las compañías paguen entre el 20% a 25% del valor de la vivienda a los propietarios (a lo largo de cierta cantidad de cuotas fijadas).



Por ejemplo, para una vivienda de US$ 1 millón, el propietario podría llegar a recibir U$ 250,000.



Pero con la actual normativa, el riesgo por el prepago hace que las compañías solo puedan ofrecer entre el 5% a 7%, "una cifra ridículamente pequeña, lo cual le resta interés al producto", subrayó el ejecutivo.



Finalmente, Morón refirió esperar que algún congresista tome esta propuesta y presente un proyecto de ley para modificar la actual normativa.



"Si no se modifica la ley, se perderá la posibilidad de que los adultos mayores puedan poner en valor su vivienda", anotó.