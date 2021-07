El mercado de oficinas en el país aún no ve una perspectiva de mejora. Pese a que la vacunación va en avance, parece inminente que venga una tercera ola, por lo que el retorno progresivo de una mayor masa de trabajadores podría darse en el 2022.

Con ello, al cierre de junio se ha devuelto entre un 30% y 40% de oficinas en Lima (tipo A, B y call centers), de un mercado que comprende un millón y medio de metros cuadrados, según cifras de la consultora Camet Real Estate Service (CRES), parte del Grupo Camet.

Asimismo, hay pocos proyectos de edificios por echar a andar, y para mantener a los clientes se han dado renegociaciones importantes de precio de renta, señala Felipe Camet, CEO del Grupo Camet.

Un ejemplo de esa baja de precios -refiere-, es que en prepandemia podíamos encontrar una oficina de clase A en Surco a US$ 18 o US$ 20 el metro cuadrado y hoy se ubica en US$ 10.

-Expectativa-

Lo cierto es que ese 30% a 40% de oficinas devueltas es difícil que se recupere en el 2022, indica el ejecutivo.

“Las empresas se han dado cuenta que pasar de 8 a 10 horas en la oficina era complejo, por lo que el trabajo en casa además de dar seguridad por la pandemia permite que el trabajador acceda a un ‘sueldo emocional’”, dijo Camet.

“Un 35% sí estaría en oficinas, pero los otros dos tercios realizarán trabajo remoto o irán a coworking cercanos”, sostuvo.

A esto se suma, anotó, el factor precio, ya que las empresas se han dado cuenta del alto valor mensual en renta que se paga por las oficinas, más una “segunda renta” que es el mantenimiento, por lo que el 30% a 35% del gasto de una empresa se va en arriendo, refiere Camet.

“Si este se reduce usando un coworking o teletrabajo se genera un ahorro en utilidad de 20%, además de otros gastos administrativos y de servicios que se tienen”, indicó.