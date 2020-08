La nueva rutina que afecta el trabajo y que implica realizar las labores desde casa, o el buscar un ahorro en gastos para las empresas, ha llevado a que la desocupación de espacios de oficinas vaya en ascenso. Según estimados de Jones Lang LaSalle (JLL) sede Perú, a fines de año se estima que se alcanzarán los 30,000 m2 de oficinas prime desocupadas en la capital.

“Ya en un primer semestre se han devuelto entre 8,000 m2 y 9,000 m2, solo en espacios ocupados, sin tener en cuenta a los que estaban en pleno cierre de transacción. Si sumamos el porcentaje de metros cuadrados de los que estaban por cerrar negociación o se estaban implementando podríamos agregar 7,000 m2 adicionales”, señala Karla Peña, vicepresidente de Soluciones Corporativas.

Un ejemplo de estas salidas se dio en una empresa del sector pesca, que contaba con oficinas propias y quiso migrar a un espacio prime en Surco con 4,000 m2, y la implementación estaba por realizarse, pero la pandemia puso el proyecto en stand by y hoy se han devuelto esos espacios.

Así, a fines de año, lo que estima JLL es que la cifra de desocupación sea de unos 30,000 m2.

“Vamos a ver empresas que devuelvan el 100% de ocupación, que se dará más con las que tengan una casa matriz, o empresas que en etapa precovid vieron una oportunidad en la caída de precios y pasaron del no prime al prime, pero ahora volverán a lo anterior”, dijo a su turno Luis Sánchez, consultor senior de JLL.

Es así que, en esta etapa, las que no se verán tan afectadas serán las oficinas no prime. “No se ve una absorción positiva, no hay empresas que busquen nuevos espacios, o caída de tarifas, pero sí se están dando condiciones contractuales más flexibles y algunas transnacionales estudian incluir cláusulas que, en una situación como la actual, les permita afrontar el pago de renta”, dijo la experta.

Segmento B

Pero si analizamos a profundidad el segmento B (no prime), también se ha visto devolución de metros cuadrados, principalmente en los submercados del Centro de Lima y Lince.

En el caso del primero, la mayoría de espacios devueltos corresponde a oficinas de call center y consultores o grupos de abogados. “Una empresa de call center, con un gran número de espacios alquilados en el Centro de Lima, ha reducido metros cuadrados de oficinas, además de locales que están fuera del foco corporativo (Lima Este), donde de los 40,000 m2 que tenían han devuelto el 50%, mientras que en el Centro de Lima han entregado 2,500 m2”, mencionó Luis Sánchez.

En los otros mercados no prime, donde se ha dado más devolución ha sido en la zona sur de la capital; ello debido a que no cuentan con una regulación como en el caso de las oficinas prime. “Tienen muchos propietarios en un solo edificio, y al estar los edificios colindantes con distritos de oficinas prime se ha dado una guerra de precios”, comentó Peña.

Surgen espacios satélite de coworking

Un tipo de oficina que puede tomar mayor ventaja en esta situación actual son los coworking. Según explica Karla Peña, se observan dos nuevas tendencias en este negocio relativamente nuevo. Una de ellas es que están siendo más agresivos para que las empresas migren a sus espacios; y la otra, el inicio de espacios satélites de coworking.

“Una empresa que ya está implementando estos espacios satélite es Urban Coworking, que tiene la estrategia de poner nuevos puntos en Los Olivos e Independencia, y es una tendencia que se seguirá dando”, sostuvo la ejecutiva.

Fuera de los grandes jugadores actuales del coworking, se desarrollan nuevos edificios de menor tamaño. Se espera la entrega de dos proyectos en el primer semestre del 2022 que ya tenían el 50% arrendado.