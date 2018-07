Distritos de Lima tradicional se consolidan como los más demandados en ferias inmobiliarias

Los distritos con mayor número de separaciones en las ferias inmobiliarias son los ubicados en la denominada 'Lima tradicional' como Jesús María que cuenta hoy en día con un precio promedio de US$ 1,751 por m2; San Miguel con US$ 1,515; Magdalena del Mar con US$ 1,797; Pueblo Libre con US$ 1,573 y Breña con US$ 1,186, según Urbania.

“Dos años consecutivos hemos comprobado que los distritos en la ‘Lima tradicional’ siguen siendo los preferidos por todas las generaciones en las distintas ediciones de nuestra Feria. Las principales razones son: ubicación estratégica y céntrica y el precio accesible que se mantiene.

"Asimismo, el plus que le ofrecen al futuro dueño es que están cerca a zonas empresariales, financieras, centros comerciales, entidades educativas, entre otras ventajas”, resaltó Eduardo González-Prada, gerente de Urbania.

Cabe mencionar que la preferencia por estos 5 distritos se puede observar tomando como referencia el número de separaciones de viviendas realizado en la ExpoUrbania del año 2016 y 2017, donde al compararlas se ve un incremento del 170%.

El tipo de inmueble que más se adquiere en una feria física son los departamentos, los cuales representan el 95% del total de inmuebles. De ese total, la inclinación en el 2017 se vio más por departamentos de 3 dormitorios (66%), seguido por 2 dormitorios (21%), 1 dormitorio (12%) y de 4 dormitorios (1%).

En Perú se celebran alrededor de 10 ferias inmobiliarias al año y de las ventas totales del sector inmobiliario entre el 25% y 30% son colocados en ferias físicas.