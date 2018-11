Si está próximo a adquirir una vivienda, tenga en cuenta que las unidades inmobiliarias en distritos periféricos como Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos y hasta Lurín puede ubicar departamentos de menos de US$ 30,000 explicó a Gestión.pe el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Rodolfo Braganini.

"Los departamentos de menos de US$ 30,000 se ubican generalmente en la periferia de la capital como en el distrito de Carabayllo, por ejemplo, en la que están concentrados muchos de ellos, principalmente departamentos de espacios reducidos de entre 40 a 60 metros cuadrados", explicó el especialista.

Así, afirmó que una de las razones de su bajo precio es por el espacio reducido de estas unidades inmobiliarias, a la que se suma que el valor del metro cuadrado en la periferia de la ciudad es mucho más barato en relación a las viviendas que se venden en los llamados distritos top o en los ubicados en la Lima Moderna.

No obstante, una de las principales dificultades que tienen los desarrolladores inmobiliarios es llevar servicios básicos como el agua potable situación que dificulta la expansión de más proyectos inmobiliario en la periferia de la capital.

"Se puede conseguir la tierra a US$ 20 o US$ 30 el metro cuadrado pero si no se tiene acceso al agua, tomando en cuenta en dichas zonas prácticamente es un desierto, no sirve para nada", precisó el empresario.