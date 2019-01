Deuda estudiantil incide en compras inmobiliarias de millennials

La adquisición de viviendas en Estados Unidos está en declive e investigadores de la Reserva Federal señalan que el alto costo de la universidad es uno de los culpables.

En 2014, solo el 36% de los jefes de hogar de entre 24 y 32 años eran propietarios de viviendas, en comparación con el 45% de 2005. Al mismo tiempo, la deuda per cápita promedio de los estudiantes aumentó a US$ 10,000, ajustada a la inflación, frente a US$ 5,000 en 2005.

Los investigadores estiman que alrededor del 20% de la disminución de la adquisición inmobiliaria entre los adultos jóvenes se puede atribuir a ese aumento en la deuda por préstamos estudiantiles, lo que hace que ese endeudamiento sea un impulsor importante, pero no central, de la caída. Unos 400,000 jóvenes más habrían sido dueños de casas en 2014 si la carga de deuda no se hubiera elevado.

¿Por qué pasó esto? Se debe en parte a que préstamos estudiantiles más altos en las primeras etapas de la vida conducen a puntuaciones crediticias más bajas en el futuro, lo que dificulta que obtengan hipotecas.

"Este hallazgo tiene implicancias más allá de la propiedad inmobiliaria, ya que las puntuaciones de crédito afectan al acceso y el costo para los consumidores de casi todos los tipos de crédito, incluidos los automotores y las tarjetas de crédito", escribieron Álvaro Mezza, Daniel Ringo y Kamila Sommer, autores del informe y miembros de la junta de gobernadores de la Reserva Federal.

"Conforme las autoridades evalúan formas de ayudar a los estudiantes prestatarios, tal vez deseen considerar políticas que reduzcan el costo de la matrícula".

La Fed publicó el documento como parte de su serie de artículos que analizan las condiciones financieras de hogares y barrios marginados y económicamente vulnerables.