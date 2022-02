La demanda de créditos para comprar terrenos y la autoconstrucción aumentó en los últimos dos años debido a la disponibilidad de fondos de las AFP y CTS, medidas dadas en el marco de la pandemia.

“Hay un crecimiento significativo en estos rubros. Las personas usaron estos fondos para pagar deudas y luego, si tenían saldos, para la compra de terrenos para construir inmuebles o si ya tenían el terreno, para la autoconstrucción”, indicó Oscar Vílchez, gerente regional de Caja Piura.

El ejecutivo refirió que antes de la pandemia los créditos para la compra de terrenos y autoconstrucción representaban el 25% de las colocaciones de los créditos hipotecarios, mientras que el 75% lo constituían los créditos para la compra de viviendas ya construidas.

Ahora estos porcentajes han cambiado, pues los créditos para la compra de terrenos y autoconstrucción ya representan el 40% de la cartera de los créditos hipotecarios.

Vílchez estimó que este nivel se podría mantener este año si se dan nuevas normas que permitan más retiros de fondos de AFP o CTS.

Cabe recordar que en el Congreso ya se han presentado proyectos de ley que buscan nuevos retiros de AFP. Y no se descarta que hacia mayo, cuando está previsto un nuevo depósito de la CTS, los parlamentarios busquen la posibilidad de disponer también de esos fondos, tal como se hizo durante el 2021.

En el caso de los créditos para autoconstrucción, el ticket promedio a nivel nacional es de S/ 30,000. “Puede servir para un módulo básico o para construir el segundo piso de un inmueble”, anotó Vílchez.

El ejecutivo destacó el crecimiento de la demanda del segmento de jóvenes de 25 a 35 años para acceder a un crédito hipotecario (vivienda terminada, autoconstrucción o terrenos).

Así, de los 1,074 créditos hipotecarios desembolsados por Caja Piura en el 2021, el 30% fue para ese rango de edad.

“Hasta hace poco la demanda de este segmento no llegaba al 20%. Cada vez hay más conciencia de los jóvenes sobre la importancia de tener una casa, por lo que están más enfocados ya sea en construir o comprar una vivienda terminada”, remarcó.

Sobre los créditos para la autoconstrucción, Vílchez refirió que se otorgan siempre que el solicitante cuente con un terreno independizado, inscrito en registros públicos, de manera que pueda servir de garantía hipotecaria.

“Pero hay solicitantes que tienen un terreno de una matriz y que aún no está independizado. Esos terrenos aún no pueden ser usados como garantía, pues todavía pertenecen a la matriz. En esos casos no podemos dar financiamiento”, precisó.

Tasas de interés

Vílchez indicó que la tasa de interés promedio de sus créditos hipotecarios es de 12%, con un mínimo de 9%. La fijación de la tasa dependerá del nivel de riesgo de cada cliente.

Refiere que las Cajas Municipales suelen cobrar una tasa mayor a los bancos debido a que existe un mayor riesgo ya que los requisitos para calificar son menos estrictos.

Así, se acoge no solo a trabajadores dependientes, sino que se incide en los independientes y emprendedores.

“En el caso de los emprendedores, para evaluar su nivel de ingresos se revisa su declaración jurada del impuesto a la renta, sus movimientos económicos o su RUS”, anotó.

Si bien algunos analistas estiman que las tasas de interés de los créditos hipotecarios subirán este año debido al incremento de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) y de la Reserva Federal de EE.UU., Vílchez sostiene que en el caso de Caja Piura buscarán mantener sus tasas estables para no perder competitividad.