El financiamiento otorgado por las entidades bancarias privadas a través de créditos hipotecarios totalizó S/ 43,637 millones al cierre de agosto y alcanzó una expansión de 9.25% en comparación con similar mes del 2017, considerando un tipo de cambio constante para dicho cálculo, de acuerdo a la Asociación de Bancos (Asbanc).

La tasa de crecimiento alcanzado es la más alta desde mayo del 2015, cuando reportó 9.47%. ¿A qué se debió este resultado? Se explica -en opinión de Asbanc- por la mejora en las condiciones económicas del país, reflejada en el mayor dinamismo de la demanda interna así como en indicadores alentadores del mercado laboral.

A lo que se añade, el actual contexto de bajas tasas de interés, la mayor eficiencia en el manejo operacional que vienen efectuando las entidades bancarias, y el alto nivel de competencia en este tipo de financiamiento, aunado al déficit habitacional existente, que son otros factores que también explican el avance en la entrega de préstamos hipotecarios.

Por moneda

Al analizar con mayor detalle la cartera hipotecaria por moneda, se observa -según el análisis del gremio- que los préstamos en soles sumaron S/ 35,892 millones al término de agosto del 2018, cifra mayor en S/ 381 millones (1.07%) en comparación con julio último y en S/ 4,250 millones (13.43%) frente a agosto del año pasado.

En tanto, los créditos hipotecarios en dólares llegaron a US$ 2,350 millones, y reportaron un descenso de US$ 27 millones (-1.12%) a tasa mensual y de US$ 169 millones (-6.71%) en los últimos doce meses.

Del mismo modo, al revisar la información sobre los nuevos créditos hipotecarios concedidos durante el periodo enero-agosto del 2018 se observa una marcada preferencia de las familias por asumir dicha obligación en soles.

De este modo, el monto de los nuevos préstamos hipotecarios en moneda nacional otorgados en los primeros ochos meses de este año llegaron a S/ 7,451 millones, cifra mayor en 41.52% respecto a similar lapso del 2017. En cambio, en ese mismo periodo de tiempo, los nuevos créditos otorgados en dólares sumaron US$ 254 millones y descendieron en 19.63% a nivel interanual.

Debido a la preferencia mostrada por los usuarios financieros por tomar créditos hipotecarios en soles, el indicador de solarización de dicho portafolio -según datos de Asbanc- viene reportando un aumento sostenido en los últimos años. En agosto, dicho índice se situó en el nivel máximo histórico de 82.25%, superior en 2.76 puntos porcentuales respecto a similar mes del 2017.