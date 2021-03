Ante la reducción de tasas de interés de los créditos hipotecarios -hoy se acercan al 5%-, muchas familias han optado por solicitar la compra de deuda del crédito en otra entidad bancaria.

Sin embargo, para que el proceso se efectúe se debe cumplir con un un principal requisito, explica a Gestión.pe Jorge Luis Ojeda, experto en finanzas personales y docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC.

Según indica, esta operación solo será válida si la vivienda que ha adquirido está independizada. Aclaró que los clientes pueden optar por la compra de un bien en situación de bien futuro, es decir, se compra la vivienda en la etapa de proyecto y recién se construirá. Y, en este caso, la independización no se puede realizar.

“Mientras no se independice el bien (la vivienda), no puede haber una compra de deuda, entonces en ese periodo (en el que no se ha realizado la independización) lamentablemente no se puede aplicar a esta reducción de tasas”, sostuvo.

Explicó que el trámite de la independización no lo hace el mismo propietario de la vivienda, sino, de la constructora que realiza el proyecto inmobiliario. Este proceso, detalla, implicará algunos costos notariales y registrales, y los montos dependerán de acuerdo al valor de inmueble.

El experto detalló que la constructora que desarrolla el proyecto, en primer lugar, debe terminar de vender los inmuebles y cuando termina de hacerlo, debe realizar la declaración de fábrica ante la municipalidad en donde se realiza la obra. Luego, debe realizar una serie de trámites hasta levantar la hipoteca del terreno (entrega de vivienda al usuario).

“Para las personas que tienen un bien (la vivienda) y están sin independización, lo único que queda es averiguar con la constructora, en qué va ese proceso y averiguar cuánto tiempo falta”, apuntó.

Mencionó que una vivienda se encuentra independizada una vez figure en los Registros Públicos.

Señaló, además, que un cliente puede solicitar una reducción de tasas en la entidad bancaria en la cual actualmente tiene su crédito hipotecario, pero si no lo logra, recién ingresa la alternativa de la compra de deuda.

No será eterno

Ojeda consideró una buena oportunidad para acceder a un crédito hipotecario en este momento porque a raíz de la pandemia del COVID-19 las tasas de interés están pasando por niveles bajos históricos, lo que se traduce en una menor cuota mensual de este préstamo para la vivienda.

Sin embargo, dijo que la pandemia en algún momento pasará y se regresará a una recuperación económica.

“Con ello las tasas de interés podrían volver a subir, haciendo más caros los créditos futuros”, afirmó.

Señaló que el hecho de haber comprado hoy una vivienda le va a otorgar a una persona la posibilidad de acceder a un crédito barato y a un precio bastante razonable porque en el futuro los precios de las viviendas van a subir y dependerá del desarrollo de la economía cuándo subirán.

Recordó que el déficit de viviendas en el Perú es grande, por lo que no se podría pensar en el futuro próximo una burbuja de precios.

“Esto hace que por lo menos no tengamos el riesgo de que en algún momento se vayan a desplomar en el futuro los precios”, dijo.

