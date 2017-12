Consorcio de Hong Kong comprará torre “Gotham City” en Londres

Un consorcio formado por cuatro compañías inmobiliarias de Hong Kong, incluida C C Land Holdings Ltd., acordó comprar una participación mayoritaria en un rascacielos planeado para The City de Londres, el distrito financiero de la ciudad, según dos personas con conocimiento del plan.

Los inversores también financiarán la construcción del proyecto de oficinas de 40 Leadenhall, apodado “Gotham City”, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.

El proveedor TH Real Estate, una filial de Nuveen, la unidad de administración de activos de la TIAA (la asociación estadounidense de seguros y anualidades para maestros), conserva una participación minoritaria y administrará el desarrollo, dijeron.

Portavoces de TH Real Estate y C C Land declinaron hacer comentarios. Los otros miembros del consorcio no pudieron ser identificados en esta etapa.

Los inversores de Hong Kong han sido los principales compradores de grandes edificios de oficinas en Londres con contratos de arrendamiento largos desde que el voto del Brexit hizo caer el valor de la libra. El acuerdo sería la primera señal de que compañías de la región buscan mayores retornos asumiendo proyectos de desarrollo de oficinas más riesgosos, que necesitarán encontrar inquilinos después de que el Reino Unido negocie su salida de la Unión Europea.

El edificio tendrá aproximadamente 905,000 pies cuadrados (84,000 metros cuadrados) de espacio para oficinas, aproximadamente un tercio más de espacio que la torre conocida como “Walkie Talkie”. Todavía tiene que conseguir inquilinos y aún no se ha tomado una decisión sobre si se debe comenzar la construcción sobre una base especulativa, dijeron las personas.

El trabajo de demolición de los edificios existentes en la parcela cerca de Lloyd’s of London comenzará a principios del próximo año, dijeron. TH Real Estate sostuvo conversaciones iniciales en 2014 con el mercado de seguros sobre un traslado al edificio, según informó en aquel momento el periódico “The Sunday Times”.

El diseño del edificio, tendrá espacio para unas 10,000 personas, se inspiró en la arquitectura neogótica de Chicago y Nueva York, lo que le valió el apodo de “Gotham City”.

C C Land pagó 1.150 millones de libras para comprar el rascacielos de Londres conocido como “The Cheesegrater” (“el rallador de queso”) este año y está involucrado en un proyecto para construir viviendas en el distrito Nine Elms, en la orilla sur del río Támesis.

La compañía, que cotiza en el mercado de Hong Kong y es propiedad mayoritaria de Cheung Chung Kiu, ha estado diversificando su cartera a nivel internacional después de la venta de una cartera de propiedades en el oeste de China, según su sitio web.