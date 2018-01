Compañías financieras de Manhattan impulsan arriendo de oficinas

El arriendo de oficinas en Manhattan está en auge de nuevo.



Las empresas de finanzas, seguros y bienes raíces contrataron 11,1 millones de pies cuadrados (1 millón de metros cuadrados) de espacio en 2017, la mayor cantidad en cuatro años, según Colliers International.



Dichos inquilinos representaron el 34% del total de 37 millones de pies cuadrados en acuerdos en lo que fue el año de arrendamiento más activo de Manhattan desde el 2003, dijo la firma de corretaje.

Esa participación de las compañías de finanzas, seguros y bienes raíces habría sido típica antes de la crisis crediticia de 2008, pero más recientemente, las firmas de tecnología y de medios como Google y Facebook Inc., han estado impulsando el mercado.



La gama de inquilinos de hoy en día es más diversa que cuando megabancos como Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. eran los principales clientes de los propietarios, dijo Craig Caggiano, director ejecutivo de la región de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut de Colliers.

"Hemos visto un sólido crecimiento laboral en la ciudad de Nueva York y claramente las compañías de servicios financieros y el sector de finanzas, seguros y bienes raíces en general se están beneficiando de eso", dijo Caggiano. "La pregunta que todos se hacen es si este crecimiento laboral es sostenible".

El alquiler más grande del año fue el acuerdo de BlackRock para ocupar 847,000 pies cuadrados en 50 Hudson Yards, una torre en construcción en el extremo oeste de Manhattan. El administrador de activos planea mudar su sede allí desde el centro de la isla.