Vivir cerca a la empresa donde uno trabaja es un factor clave al momento de elegir adquirir una vivienda.

San Isidro y Miraflores son dos de los distritos top que congregan a una gran cantidad de sedes de diversas compañías. Pero lo alto de sus precios para viviendas hacen que las zonas cercanas a estos distritos –las cuales tienen un menor precio- adquieran un gran actractivo en el mercado inmobiliario.

Así, se han indendificado cinco zonas en Lima con gran demanda inmobiliaria, cercanas a estos distritos top, indicó Tale Inmobiliaria.

Estas son: la zona de Lince vecina a San Isidro; la zona de Madgalena vecina a San Isidro; Santa Catalina (La Victoria), vecina a Miraflores; Santa Beatriz (Lima Cercado), zona cercana a San Isidro; y la zona de Chorrillos, vecina a Barranco, que a su vez está cerca a Miraflores.

“Las personas ya no quieren perder más tiempo en transporte y por eso prefieren vivir cerca al trabajo”, señaló a Gestión.pe Luciano Gardella, Gerente Comercial de Tale Inmobiliaria.

El ejecutivo refiere que la ventaja en los precios es considerable, generando un ahorro de alrededor de 30%.

Por ejemplo, señala que en Magdalena, en la zona cercana a San Isidro, el precio de las viviendas promedia los US$ 2,100 el metro cuadrado. “Caminas unas cuadras y en San Isidro el precio sube a US$ 3,000 el metro cuadrado”, indica Gardella.

Otro ejemplo se da en Chorrillos, con precios de US$ 2,000 el m2 en la zona cercana a Barranco. “A pocos metros, en el Malecón de Barranco, el precio sube a entre US$ 2,700 y US$ 3,200 el m2”.

Gardella agrega que estas cinco zonas también se están convirtiendo en hub inmobiliarios, debido a su gran potencial, combinando oferta residencial, empresarial (oficinas) y comercial.

Por ello indica que las inmobiliarias están en constante búsqueda de nuevos terrenos y adquisición de casonas para desarrollar nuevos proyectos en estas zonas.