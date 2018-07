Cinco puntos a tomar en cuenta al momento de comprar una vivienda

La revalorización de la tierra en los últimos años ha generado un gran impulso en el mercado inmobiliario , que con mayor dinamismo ha permitido el ingreso al mercado de muchas propiedades tanto para la venta como para el alquiler.

Sin embargo, en el marco de este crecimiento hemos visto también diversas situaciones que demuestran que nuestro derecho de propiedad puede ser sumamente vulnerable.

En ese sentido, Rossana Natteri, socia del Estudio Olaechea , señala que como posibles compradores y/o propietarios no podemos ser ajenos a esta situación y debemos adoptar ciertas medidas de precaución al comprar una propiedad con la finalidad de asegurar nuestra inversión, que tanto nos cuesta.

Por ello, enumeró cinco puntos a tomar en cuenta antes de comprar una vivienda :

1. ¿Quién es su vendedor? Si está decidido a comprar una vivienda, tiene que saber a quién le compra. Así, si se trata de una empresa (constructora y/o desarrolladora de un proyecto inmobiliario) debe verificar si es una empresa con trayectoria en el mercado, si ha desarrollado proyectos inmobiliarios similares, si el proyecto inmobiliario es financiado por un banco, lo que le otorga mayor seguridad. Así como, si la empresa está registrada en: (i) el Registro de Infractores del Indecopi o (ii) inclusive, si está reportada ante las centrales de riesgo como Infocorp.



"Con toda esta información tendrás un panorama un poco más claro sobre la confiabilidad de tu vendedor", refiere.

2. ¿Cómo está la propiedad?

Como regla general, se deben revisar los documentos registrales y municipales de la propiedad (si se trata de un proyecto inmobiliario, corresponde revisar los papeles del terreno donde se construye).

"Documentos a tomar en cuenta: (i) la partida registral completa del inmueble obtenida de los Registros Públicos y los títulos archivados de los últimos 10 años; (ii) el CRI – Certificado de Registro Inmobiliario obtenido de los Registros Públicos; (iii) el HR y PU emitido por la Municipalidad correspondiente; (iv) Constancia de No Adeudos emitido por la Municipalidad correspondiente", detalló.

3. ¿Qué debo verificar?

(i) Que quien se identifique como el vendedor tenga inscrita la propiedad a su nombre ante los Registros Públicos; (ii) que la propiedad no tenga ninguna carga y/o gravamen (hipoteca) inscrita en los Registros Públicos que pudiera afectar la propiedad y/o posesión del inmueble; (iii) que en la Municipalidad correspondiente no aparezcan deudas en relación a dicha propiedad, (iv) que el vendedor mantenga la posesión del inmueble y no un tercero.

4. ¿Qué debo negociar en el contrato de compra venta?

La negociación del contrato dependerá de las partes y de la situación particular; pero de forma general, siempre es recomendable negociar el pago del precio del inmueble por armadas, es decir, un porcentaje a la firma de la minuta de compra venta, otro porcentaje cuando se inscriba ante los Registros Públicos el “bloqueo” de la partida del inmueble a favor del comprador y el saldo del precio a la firma de la Escritura Pública de compra venta contra la entrega de la posesión del inmueble.

5. Ahora que soy propietario, ¿Qué debo hacer?

En primer lugar, siempre debe inscribir su propiedad ante los Registros Públicos. Posteriormente, con la finalidad de garantizar que su inscripción, como propietario, no sea vulnerada: (i) solicite a los Registros Públicos la inmovilización temporal de la partida del inmueble hasta por un máximo de 10 años, y (ii) regístrese en el servicio de alerta registral de los Registros Públicos, a través de cuyo sistema te notifican cualquier acto registral que pretenda realizarse sin tu consentimiento.