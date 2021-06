El tipo de cambio ha alcanzado todos los “récords” posibles durante la pandemia y en un contexto de incertidumbre política. El último viernes, el precio del dólar alcanzó los S/ 3.895, según el Banco Central de Reserva .

Al cierre del 2020, en una encuesta realizada por Urbania, entre el 60% y 70% de personas (inquilinos) que alquilaban una propiedad en el país buscaron renegociar sus contratos por dos razones principalmente: la reducción del monto de la renta o llegar a un tipo de cambio intermedio que beneficie a ambas partes, recordó el gerente de Marketing del Grupo Navent, dueño de Urbania y Adondevivir, Luciano Barredo.

Al ser consultado si estos porcentajes se mantenían actualmente, Barredo estimó que desde hace un mes muy cerca del 60% - 70% buscaría renegociar con sus arrendadores, pero esta vez solo para llegar a un acuerdo en el tipo de cambio.

“Desde hace un mes, no sé si está en la misma proporción, pero debe estar muy cerca del 60% y 70% (que buscan renegociar), pero creo que no es para bajar el precio sino netamente buscar que los alquileres sean en soles, no en dólares”, indicó a Gestión.

Aun así, dudó que se pueda llegar a buen puerto entre arrendadores y arrendatarios en este tema dada la incertidumbre actual, en un contexto electoral, donde el precio del dólar se mantiene en sus niveles más altos.

“Al arrendador le va a convenir siempre que (el alquiler) sea en dólares, y el arrendatario va a querer en soles. Va a ser bien complicado que en estas fechas, por el tema político, se pueda llegar a este punto. Durante la pandemia fuerte, sí era más factible, pero ahora cuando es un tema político va a ser bien difícil llegar a buenos términos porque es muy incierto todo”, subrayó.

Características en Lima

Contrario a lo que se podría inferir, Barredo señaló que los primeros meses de pandemia impulsaron el alquiler por sobre las ventas de vivienda. De hecho, se dieron situaciones que no se veían hace años: por ejemplo, se empezó a dinamizarse el alquiler de viviendas (casas) en La Molina.

“¿Qué pasó con la pandemia? Aumentó la búsqueda (de alquileres) porque las personas se dieron cuenta que podían alquilar un departamento por US$ 1,100 de 140 m2, pero si ibas a la Molina, encontrabas por US$ 1,300 una casa de 250 m2. Eso le dio un dinamismo a ese distrito, y lo mismo pasó en Chorrillos”, anotó.

Para el 2021, se ha ido “normalizando” la situación -de la mano con la apertura de la economía- y se ha regresado al nivel de búsqueda de alquileres prepandemia, y el tema compra ya tiene un papel importante dentro del mercado.

Aun así, se mantiene -usando los filtros que proporciona Urbania.pe- el interés de las personas por alquilar viviendas con más ambientes: no solo con más habitaciones, sino con terrazas o jardines; o departamentos en edificios con áreas comunes, dijo.

Precios en Lima

El precio medio de alquiler de un departamento de 100 m2 en parte de Lima se ubica en S/ 2,540 por mes (no se incluyeron todos los distritos), es decir, sube 0.5% en el mes (respecto al mes previo), aunque se reduce si se compara a similar periodo del 2020 (ver gráfico), según data de Urbania, basada en los anuncios de inmuebles.

Aún es alto el nivel de morosos

En pandemia, aproximadamente el 90% de personas tuvo algún tipo de problema con algún pago. Ese monto se ha reducido por dos factores: por la renegociación que hubo en los contratos, y porque ya no hay tantas restricciones como al inicio, dijo Carlos Chueca, abogado de Inquilinos Morosos SAC. Ahora, agregó, ese porcentaje debe estar en un 60%.

“Al inicio, la morosidad había subido casi en 90%, había muchas personas que indicaban que en algún momento de la pandemia había tenido problemas de pago de lo que sea: de mantenimiento, alquiler, de servicios, entre otros”, recordó.

En otro momento, Chueca subrayó que la coyuntura reveló que el mecanismo de desalojo notarial “express” no funcionó y que debería ser revisado por el Gobierno para que tenga un impacto real.

“Aún estamos con niveles altos de morosidad (en alquileres) debido a que muchas personas han decidido no pagar y prefieren decirles a los propietarios: “demándame”, sabiendo que el Poder Judicial está trabajando con una rueda. Y los procesos son largos y extensos. Se han aprovechado mucho de eso”, dijo.