El COVID -al igual que los hábitos de consumo- viene cambiando también la forma y/o lugar donde las familias conviven tomando en cuenta la posibilidad que, desde marzo del 2020, se puede efectuar tanto el trabajo como la educación de forma remota para evitar la propagación de la enfermedad. Una opción de inversión que se abre paso -para algunas familias- es la posibilidad de adquirir una casa/departamento al sur de la capital.

¿Es un buen momento para invertir en una propiedad privada en la playa?

Martin Villanueva Valcárcel, líder de Consultoría en Tinsa Perú, explicó a Gestión.pe que el ticket promedio de venta de una vivienda nueva ya sea una casa de playa o un departamento es de aproximadamente S/ 732,637 al cierre del 2020 .

“Este es uno de los ticket más altos respecto al costo de una vivienda nueva. El más alto -sin duda- es de Lima Top (ticket promedio es de S/ 819,291) seguido de Lima Moderna (ticket promedio es de S/ 423,666) . Igualmente el precio unitario promedio del metro cuadrado en las playas es de S/ 3,857 y las áreas son de aproximadamente 190 metros cuadrados”, precisó.

Agregó que la oferta inmobiliaria -desde Punta Negra hasta Asia- el 24% son casas mientras que el 76% son departamentos. Apenas el 11.8% de estas viviendas tienen un fin social y en su mayoría -el 89%- tiene un fin residencial (con viviendas por encima de los S/ 360,000).

Un dato a tomar en cuenta es que es a partir del 2017 que se empieza a notar un crecimiento del número de unidades inmobiliarias vendidas al sur de Lima.

“Si bien es cierto la pandemia afectó a este sector -sobre todo en el segundo trimestre del 2020 cuando apenas se vendieron 28 unidades- hacia el tercer trimestre empezamos a notar una recuperación, tras venderse 60 unidades y hacia finales del 2020 se vendieron 62 unidades. Algunas ventas quedaron en pausa en el segundo trimestre, pero se retomaron a finales del 2020”.

¿Cuál es el precio de venta promedio de viviendas nuevas al sur de Lima?

De acuerdo a datos de Tinsa al cierre del 2020 , en el distrito de San Bartolo se ubican las más caras, que pueden costar S/ 1′174,4136.

Le sigue Santa María del Mar con un costo promedio de S/ 850,541. En Asia se puede encontrar viviendas desde S/ 757,444 mientras que en Punta Hermosa desde S/ 750,237.

En San Antonio (Cañete) se encuentran viviendas nuevas desde S/ 647,432. En tanto que en Lurín y Punta Negra el precio oscila desde S/ 508,395 y S/ 412,823, respectivamente.

Respecto al valor unitario promedio por metro cuadrado, de acuerdo a datos de Tinsa, en San Bartolo es de S/ 7,049.

En Punta Hermosa es de S/ 5,721 mientras que Santa María del Mar es de S/ 5,563. En Punta Negra es S/ 4,340, en Lurín S/ 3,475; en San Antonio S/ 3,298 y en Asia S/ 3,247.

“ A estas alturas ya vemos una recuperación del mercado inmobiliario no solo en las playas del sur sino también en la venta de viviendas de Lima Moderna. Esto lo vemos en la cantidad de colocaciones de créditos hipotecarios colocados”, acotó.

Según estadística de Tinsa, en abril del 2020 -en plena cuarentena- apenas se colocaron 371 créditos hipotecarios, no obstante a partir de mayo se empezó a notar un crecimiento en la colocación de créditos a 737, en junio llegó a 1,166 y para agosto se logró 1,762.

¿Qué pasará con los precios de las casas de playa, podrían aumentar o bajar a raíz de la segunda ola del COVID?

Al respecto, el ejecutivo manifestó el precio promedio de las casas de playa es de S/ 706,253. “Se esperaba que los precios durante la pandemia bajarán, sin embargo los precios no han bajado. Han subido (levemente) o se han mantenido”.

FUENTE: Tinsa Perú, información desarrollada por la herramienta de inteligencia de negocios Incoin Analytics

En tanto, la superficie promedio por metro cuadrado de las casas de playa se han reducido con el paso de los años. Ahora se ofrecen casas de playa de 204 metros cuadrados en promedio y de 144 metros cuadrados en departamentos.

“Los precios podrían mantenerse en el tiempo, pero al ofrecerse unidades un tanto más pequeñas (en cuanto a tamaño) al mismo precio, termina resultando una vivienda más cara. El precio se mantiene, pero el metro cuadrado (que es más pequeño) se vuelve más caro. Una dinámica que se repite no solo en las casas de playas sino también en Lima. Lo que si se ve -vale decirlo- es que las inmobiliarias están dando facilidades de pago, más tiempo para pagar, reducción de la cuota inicial, entre otros alicientes”.

¿Es una buena idea invertir en un casa de playa? Para el ejecutivo los es tomando en cuenta que la inversión de un inmueble se aprecia en el tiempo, en lugar de depreciarse. “Un departamento podría depreciarse en el tiempo, pero u na propiedad en una zona que recién se está lotizando, se va apreciar en el tiempo. Sin duda es un negocio rentable ”.

Sandro Vidal, gerente de Consultoría e Investigación en Colliers International Perú, precisó -en tanto- que este producto está orientado principalmente a las familias de mayor poder adquisitivo por el costo que demanda, que es muy alto.

“ Es un espacio atractivo para inversión, si se tiene los recursos para hacerlo . Históricamente el uso de casas de playas era por temporadas -generalmente en verano- y el resto del año, se arrienda. Es lo que ha pasado en los últimos años. No obstante, el contexto de pandemia tiene un adicional que vuelve atractivo este tipo de producto que al ser espacios alejados de la urbe, en donde la aglomeración es propicio para el contagio, sumado a la flexibilidad del teletrabajo, se vuelve atractiva para ser usada durante el año con fines de vivienda”, especificó.

Respecto al precio de venta de las casas de playa refirió que tiene varios componentes dado que -al ser generalmente condominios- se tiene que sumar el precio para ingresar al club de la que forma parte, que es generalmente el pago de una membresía, entre otros, como su ubicación: más al sur o alejado de Lima, es más caro.

“En promedio el precio del metro cuadrado de una casa playa podría oscilar en US$ 1,000 (S/3,600) aunque este cálculo se debe hacer sobre el terreno. Una casa de playa debe -en proporción- estar entre 30% y 40% del terreno total aunque depende también de la municipalidad, de cuánto es el área libre a dejar”, explicó.

Aunque -aclaró- que respecto a la casa de playa se tiene que evaluar muchos factores como si está ubicada en primera fila, si implica la afiliación a un club, los servicios que ofrece el condominio, entre otros. “Para una casa de playa de un buen nivel se necesitaría aproximadamente entre US$ 500,000 y US$ 1′500,000. Este es el rango en que se puede mover aunque va a depender del tamaño de la casa, si está en un condominio o si está en Paracas o Asia”.

Agregó que este tipo inmueble generalmente se compra para uso personal (familiar) o es para rentarlo a un nivel muy íntimo de amigos. “La renta que se imponga va a depender de cuánto se desee ganar y en cuánto tiempo (años) se espera recuperar. No es automático”.

Otra opción a tomar en cuenta -dijo- si la meta es comprar un inmueble con fines de inversión (para que la renta no sea demasiada cara) es adquirir una casa de playa de US$ 150,000 a US$ 200,000. “ Este es el tipo de propiedad que se usa generalmente como generador de rentas a través de su alquiler en verano o durante el año ” .

-Una opción en Pisco-

Pisco, viene generando interés de los desarrolladores inmobiliarias dedicadas a la edificación de casas de playa. Justamente se está en plena construcción -con miras a terminarse a fines del 2022- un desarrollo inmobiliario en el distrito de San Clemente, específicamente un moderno y amplio condominio, cuya inversión asciende a US$ 50 millones.

“Esta zona -a diferencia de Paracas que tiene vientos fuertes- es una playa de arena y mar manso, con sol todo el año. Esta zona se va a potenciar cuando se descubra que es una playa ideal para pasarla todo el año”, precisó Gonzalo Barandiarán, de la empresa constructora San Marino de Pisco SAC, encargada del proyecto.

San Marino Condominio & Marina Club, se ubica a solo 15 minutos de distancia del nuevo Hospital Regional de Pisco y del aeropuerto internacional de esa provincia, lo que facilita el traslado de cualquier persona ante una emergencia.

“Se tiene que ser miembro del club para poder adquirir una casa, un departamento o un slips, que es un espacio naútico. Es un proyecto muy ambicioso que ya está en construcción y en preventa”, añadió.

El proyecto inmobiliario incluye un kilómetro de frente de playa donde se levantarán 109 casas, 88 departamentos, 120 “slips” o estacionamientos acuáticos para embarcaciones, 31 suites (para socios e invitados).

Asimismo, un área especial de maestranza y marina seca para el mantenimiento y guardianía de embarcaciones de hasta 80 toneladas.

“A fines de esta año ya está la Marina lista para el ingreso y salida de embarcaciones del mar hasta nuestra laguna interior. A fines del 2022 estará listo todo el proyecto, sin embargo ya va a funcionar como Marina a fines de este año. A la fecha hay un 25% de preventa, siendo lo más demando las casas de playa”, puntualizó.

¿Cuánto es el costo? El precio de una casa de playa al interior de este condominio exclusivo oscila en US$ 500,000 . “Esta es un casa que podrás usarla todo el año, con la posibilidad de colocar -incluso- un bote al frente de tu casa. Es un producto diferente y único. Hemos comprado -asimismo- una franja de 6 kilómetros de playa para crear un vecindario con canchas de golf u otro servicios de manera ordenada y que revalorice el predio”.

Proyecto San Marino, en Pisco. (Foto: Difusión)

