Escrito por: Omar Manrique y Zulema Ramírez

El mercado inmobiliario se recupera y da una grata sorpresa al BCP, que prevé colocar a fin de año un número de hipotecas similar al de la prepandemia. Al mismo tiempo, por el escenario de crisis, las restricciones para el financiamiento son mayores pues la pauta de riesgo se ha ajustado, señala Eduardo Benavides. Destaca el dinamismo de las hipotecas de menos de S/ 400,000. El banco alista un nuevo producto hipotecario con cuotas escalonadas (más bajas al inicio del crédito, y luego de unos años se elevan).

¿Cómo observa el mercado inmobiliario?

Esperábamos una recuperación superlenta, pensamos llegar hasta setiembre pataleando y ver cómo hacíamos para que esto funcione, pero desarrolladores inmobiliarios y bancos hemos unido esfuerzos y creo que hicimos un buen trabajo de incentivo de mercado. Así, entraron operaciones en agosto y nos fue bastante mejor, en poco más de 60% de la etapa precovid, y en setiembre venimos muy bien. La parte inmobiliaria está a niveles de antes; se ha recuperado bastante rápido.

Ventas

¿La recuperación en ventas responde a las operaciones acumuladas en cuarentena?

Todas las reservas que hubo tras la cuarentena se desembolsaron en junio. La tubería (de nuevas hipotecas) per se ha comenzado a construirse a partir de julio. A fin de este mes y, a lo mejor, mediados del siguiente vamos a tener una tubería ya precovid; pero hacia el cierre de año nos habremos recuperado en términos de desembolsos.

¿De qué magnitud es el aumento en las solicitudes de hipotecas?

Si antes ingresamos alrededor de 7,000 operaciones (solicitudes), ahora son 10,000. Logramos más o menos el mismo resultado pero con mucho más trabajo. Por la necesidad, los mismos vendedores tienen que ingresar más operaciones para llegar a sus metas.

¿Cuál es la tasa de aprobación de estas solicitudes?

Antes se aprobaba el 45% o 48% de lo que entraba, ahora estamos a niveles de 35%; pero hemos mejorado bastante pues al comienzo de la cuarentena estábamos mucho más abajo. Luego fuimos entendiendo el mercado y los riesgos en esta nueva normalidad, y hemos ido soltando la pauta para aceptar más clientes. Estamos al 80% o 90% de lo que aprobamos precovid-19.

Sin regalar

Por segmentos socioeconómicos, ¿cómo está la dinámica?

Diría que en A y B está un poco más contenida, buscando un poco más oportunidades; y la verdad es que no sé si hay tantas oportunidades, porque el mercado se ha recuperado tan rápido que no ha habido necesidad de regalar (bajar) precios. Si hablas con ADI o ASEI te van a decir que, a lo sumo, los precios se han reducido en 3%. No ha habido el ajuste que todo el mundo esperaba, de 20%, para recién comprar. Eso no ha sucedido.

¿Y en los otros estratos?

De cara a los segmentos más bajos, diría qué han seguido bastante parecidos, sobre todo los que compran Mivivienda. Los tickets por debajo de S/ 400,000 han estado bastante fluidos y se ha despertado un poco esa demanda. Lo que ha pasado en esta pandemia es que muchos han dicho: yo necesito mi vivienda, ya necesito salir a comprarla. Tenían su cuota inicial y la compraron.

Reservas

Entonces, pese a la pandemia, no hubo una caída de precios significativa…

Nosotros también estábamos esperando que se iban a reducir precios para acelerar un poco la venta, pero como la venta comenzó después de la cuarentena, por lo menos las reservas superbien, no hubo necesidad de acelerar eso (baja de precios).

¿No esperan cambios bruscos más adelante?

En general estamos superoptimistas con la industria inmobiliaria. Yo esperaba algo bastante más crudo, pero ha sido una grata sorpresa la recuperación del mercado. Los inmobiliarios tienen la misión de cubrir la elevada demanda de viviendas y nosotros queremos acompañar en ese proceso, para que la mayor cantidad de la población pueda acceder a su crédito.

Pauta

Sin embargo, los inmobiliarios dicen que la banca está más restrictiva por la crisis.

Sí, por supuesto. Definitivamente hubo un ajuste en la pauta de riesgos. Ante esta coyuntura, no estamos aceptando tantos créditos como antes, pero sí ingresamos muchas más operaciones comparadas con los meses precovid. No debería extrañarle a nadie. Un banco debe cuidar su mora, pues a nadie le sirve que el 20% de los clientes entre en morosidad en un año, se le quita la casa y todo se va al tacho. Estamos haciendo algo responsable, conforme veamos que el país mejora, iremos cambiando la pauta.

Crédito para vivienda con cuota escalonada

BCP prepara un producto que podría dar acceso a crédito hipotecario a más personas, sobre todo a las que recién empiezan su vida laboral.

Se trata de las cuotas escalonadas (al inicio de la hipoteca se paga una menor cuota y luego de unos años esta sube), revela Eduardo Benavides. “Sobre todo se enfoca en gente nueva saliendo de las universidades y empezando a trabajar. Probablemente los clientes en tres, cuatro o cinco años va a ir subiendo su sueldo”, manifestó.

“Lo estábamos trabajando antes de la pandemia, pero hemos tenido que pararlo porque tuvimos que ver otros temas que tenemos que implementar. Lo vamos a retomar. Espero que a finales de este año lo tengamos listo”, añadió.

Refirió que el esquema debe ser cauto pues si bien el deudor efectivamente puede mejorar sus ingresos, no se descarta que ocurra lo contrario.