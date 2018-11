Asei: El monto de subsidios para vivienda en Perú es menos que la cuarta parte de Chile

Paracas.- El gerente general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (Asei), David Vargas, llamó la atención sobre el nivel de subsidios para vivienda que el Estado provee en Perú.

"Requerimos con urgencia políticas para la promoción de vivienda. Basta ver lo que se hace en países aledaños. Chile tiene casi US$ 2,000 millones en subsidios, mientras que Perú, no sobrepasamos los US$ 500 millones", afirmó.

De otro lado, el representante gremial señaló que el cambió de ministros en la cartera de Vivienda afecta el desarrollo inmobiliario. Por ello, consideró que es necesario contar con mayor sostenibilidad en las políticas públicas.

