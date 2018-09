Apeseg en contra del prepago en la hipoteca inversa: buscará cambiarlo en el Congreso

Una de las novedades que añade el reglamento de la ley de hipoteca inversa, publicado esta mañana, es la posibilidad de que el titular del inmueble, que la hipotecó en favor de un banco o de una compañía de seguros para recibir por dicha garantía un préstamo, está facultado a prepagar total o parcialmente el préstamo otorgado.

Al respecto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) se mostró en contra de esta posibilidad, dado que – en opinión de Eduardo Morón, titular del gremio – se estaría “desarmando el contrato”.

“Hay un tema que nosotros quisimos modificar, pero lamentablemente no se pudo como es la posibilidad que tendrá el cliente de realizar prepagos en cualquier momento”, refirió.

Agregó que esta decisión terminará afectando a las compañías de seguros en mayor medida que a los bancos, lo que terminará impactando en el monto del préstamo que será otorgado al beneficiario de la hipoteca inversa .

“Cuando se tiene que pagar una pensión, como es en este caso, lo que se tiene son obligaciones hacia delante, deudas que pagar, y lo que hago (como aseguradora) es invertir en activos que me van a dar retornos para cumplir con esas obligaciones, pero si de un momento a otro se rompe el contrato o se prepaga. ¿Qué va a pasar? Va ser un activo que no me interesa tanto, lo que implica que se va a pagar menos por la casa ”, dijo.

En esa línea, recordó que desde el gremio se planteó la posibilidad de establecerse un plazo mínimo, de 10 años, para que en ese lapso no se "desarme el contrato". " La posibilidad del prepago va generar un menor interés de las aseguradoras debido a que no podrán saber en qué momento el titular de la vivienda podrá desarmar el contrato, tomándose en cuenta que la ley lo faculta ", añadió.