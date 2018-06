Alquileres de grandes apartamentos en Manhattan están de ocasión

La caída del precio de los alquileres en Manhattan están haciendo que los inquilinos de apartamentos piensen a lo grande.

Las viviendas de tres o más dormitorios representaron el 12.2 % de los nuevos contratos de alquiler en mayo, el nivel más alto desde que la tasadora Miller Samuel Inc. y la agencia Douglas Elliman Real Estate iniciaron el seguimiento de estos datos en 2011.

Excluyendo las renovaciones de contratos, se firmaron 767 alquileres de apartamentos en esta categoría, un aumento del 20 % con respecto al año anterior.

Los inquilinos de Manhattan han salido a la caza de oportunidades, y las mejores se encuentran en los hogares más grandes del distrito. El alquiler medio de los apartamentos de tres o más habitaciones cayó un 5.8 % respecto al año anterior a US$ 5,650. Por otra parte, los precios de viviendas de dos dormitorios cayeron un 4.6 % a US$ 4,295, y las rentas de una habitación subieron 0.3 % a una mediana de US$ 3,459.

Con descuentos como éstos, y un exceso de oferta de apartamentos de alta gama, podría tener más sentido cambiar a un alquiler más grande que comprar, según Hal Gavzie, director de alquileres de Douglas Elliman.

"Estamos viendo más personas que estaban en el mercado de ventas y simplemente no han apretado el gatillo" para una compra, señaló. "Están viendo que estamos en un mercado de alquiler, y tal vez solo están buscando esa oportunidad".