Casi 60 inmobiliarias desatan ‘guerra’ de proyectos al sur de Lima y provocan escasez de terrenos

El sur está de moda pero no sólo para los bañistas o turistas que buscan conocer las zonas de playa sino también para las empresas inmobiliarias que buscan incursionar en la construcción de casas de campo, que ahora son más abundantes pero cada vez hay menos terrenos disponibles.

“Han aparecido muchísimas inmobiliarias en el sur. Nosotros somos de los primeros que empezamos con las casas de campo pero ahora han aparecido actores cada vez más grandes, que han empezado a construir o hacer condominios muy importantes”, señaló José Carlos Villalobos, gerente general de Condominios Ecológicos Asia del Campo.

En diálogo con Gestion.pe, mencionó que esa competencia demanda la implementación de mejoras por parte de cada empresa para captar parte de la demanda que tiene este tipo de inmuebles.

“En el caso de Asia del Campo se pretende seguir dando facilidades en titulación ante Registros Públicos, saneamiento legal y habilitación urbana completa, esas son características muy importantes que siempre tiene que buscar el cliente cuando compra en el sur”, dijo.

Estimó que, en la actualidad, existen entre 50 y 60 inmobiliarias que están construyendo condominios de casas de campo y playa al sur de Lima.

“Hay tres a cuatro empresas que son las grandes que conocemos en el mercado y el resto son empresas nuevas. Por eso sugiero revisar bien el tema legal y saber que (su terreno) se va a inscribir en Registros Públicos, se va a hacer la independización del lote y se contará con la habilitación urbana”, detalló.

Sin embargo, indicó que esta incursión de inmobiliarias en proyectos de casa de campo no sólo se limita a los distritos al sur de Lima y balneario de Asia (Cañete) sino que llegan hasta Chincha y Paracas (ambos en Ica).

“La demanda está y es real, por eso se está viendo una oferta cada vez más alta y eso viene de todas las clases sociales. Antes, el sur estaba exclusivo para un sector socioeconómico A/B pero ahora se está abriendo bastante el mercado y hay condominios para todos los bolsillos”, señaló.

Villalobos manifestó que el interés de las inmobiliarias por condominios de casa de campo está dejando de lado los proyectos en playa, los cuales son más caros.

“De los casi 60, entre 50 y 55 están en proyectos de casa de campo, y entre tres a cinco tienen proyectos en playa, aunque se tratan de condominios de mayor tamaño”, acotó.

Recordó que Asia del Campo ya tiene cinco condominios entregados y esa experiencia le sirve para sacar ventaja respecto a la competencia.

“En precio también seguimos siendo competitivos y estamos por debajo del mercado con un predio por metro cuadrado de US$ 60, con lotes de 350 m2 más dos estacionamientos en US$ 25,000. Hay muchos condominios con precios similares o ligeramente más bajos pero no tiene la legalidad correspondiente y lo que hacen es una lotización, no un condominio, lo cual es válido”, refirió.

Sin embargo, enfatizó que esta competencia inmobiliaria está generando que cada vez haya menos terrenos en el sur, lo que significará que los precios empezarán a subir en los próximos años.

“Hay cada vez menos espacios para desarrollos inmobiliarios. Nosotros tenemos reservados o comprados un área importante de 1.5 millones de m2, pero ahora estamos con un condominio de 226,000 m2, pero el crecimiento es abrumador”, puntualizó.

Mencionó que el 2018 ha sido complicado para las empresas inmobiliarias asentadas al sur de Lima Metropolitana, ya que la coyuntura política generó una incertidumbre entre los empresarios y postergaciones de compras entre los consumidores.

“Si bien tuvimos un año bueno en ventas, no fue lo esperado. Hemos vendido un poco más de 100 lotes y nuestra expectativa es terminar la venta de los 326 lotes en mayo del 2019”, dijo.

Agregó que el verano es una muy buena época de venta de casas de campo, a lo que se suma que la coyuntura política está estabilizándose, por lo que espera un mayor dinamismo en las ventas.

“Estamos mejorando un poco el formato de financiamiento, que ha sido nuestro talón de Aquiles. Vamos a empezar, a partir del próximo mes (febrero), a dar financiamiento directo, y ya estamos trabajando con el área legal y contable porque es algo nuevo para nosotros, luego de cinco años vendiendo al contado”, precisó.

Indicó que el proyecto que tienen al sur de Lima, en el valle del balneario de Asia, está ejecutándose según lo programado, y las obras tienen un avance de 60%, que incluye la habilitación urbana (luz y agua).