El 37% de limeños que quiere departamento no encuentra la oferta que está buscando

Que sus ingresos o ahorros no les alcancen no es lo único que limita a los limeños que están dispuestos a adquirir un departamento , sino también el hecho de no hallar en el mercado la oferta ideal.

Así, según un estudio de Arellano , el 37% de limeños que busca comprar un departamento aún no lo ha hecho porque no encuentra lo que esperaba.

“Algunas inmobiliarias no estarían teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios que se encuentran actualmente buscando departamentos, por lo que estarían perdiendo oportunidades de venta, y de adaptar su oferta de acuerdo a lo que demanda el mercado”, señaló a Gestión el gerente de la división inmobiliaria de la consultora, Jorge Rubiños.

En esa línea, refirió que las inmobiliarias deben saber que si bien la familia nuclear ( padre, madre, hijos) son las que en un 54% de los casos buscan comprar actualmente un departamento, hay otros segmentos que viene creciendo en demanda, como son las parejas sin hijos , y los jóvenes solteros, que ya representan el 17% y el 12% de la demanda, respectivamente.

¿Qué buscan las parejas sin hijos de un departamento? Según el estudio de Arellano, buscan departamentos que no excedan los US$ 100,000, de un máximo de 80 m2, con dos o tres habitaciones, y valoran los espacios sociales, de deportes, entre otros.

“Nueve de cada diez parejas sin hijos que buscan departamento viven en una casa familiar, el 68% vive en la casa de sus padres, y el 21% en casa alquilada”, indicó.

En el caso de los jóvenes solteros buscan un departamento que no exceda los US$ 110,000, de dos o tres habitaciones, de un máximo de 89 m2, que cuente con áreas sociales y de deportes.

“El 55% de estos jóvenes valora que el departamento se ubique cerca a un centro comercial”, anotó.

Otro segmento importante, que representa el 7% de la demanda, son los adultos mayores entre los 55 y 65 años, que ven la compra de un departamento más como una inversión con la mira dejárselo en herencia a sus hijos. Ellos buscan espacios de más de 100 m2 , y de un monto promedio de US$ 120,000.

“Las inmobiliarias deben tomar en cuenta las motivaciones que tienen los usuarios para comprar un departamento. En el caso de los adultos jóvenes entre los 25 y 44 años prima el obtener su independencia y mejorar su calidad de vida. En cambio, en el caso de los mayores entre 45 y 65 años, está el mejorar su calidad de vida, y el verlo como una inversión”, mencionó.

¿Qué tan importante es para los que buscan adquirir un departamento el contar con una cochera? Refirió que es vital, teniendo en cuenta que alrededor del 42% ya cuenta con un vehículo. En el caso de los que viven en Lima Centro este porcentaje ya llega a alrededor el 50%.

“Es por ello que los que buscan comprar departamento en Lima Centro ya estarían buscando hasta dos cocheras”, indicó.

Otra de las exigencias que ha crecido en los últimos años es la de proyectos que permitan la convivencia con mascotas. Así, ahora el 44% de los que buscan comprar departamento lo demandan, cuando en el 2015 solo lo exigía el 41%.

Confianza

Otro de los factores por el que el 22% de limeños que están dispuestos a comprar un departamento aún no lo han hecho, es porque no han encontrado una inmobiliaria de confianza, según reveló el estudio de Arellano. “Y es que los potenciales clientes buscan que las inmobiliarias tengan prestigio, que sus proyectos sean de calidad, y que hayan desarrollado un buen número de proyectos de departamentos”, señaló Jorge Rubiños.

Destacó que las inmobiliarias no solo deben concentrarse en que los potenciales clientes vayan a ver sus proyectos, sino en el proceso de búsqueda anterior que hacen a este paso.

Así, “alrededor del 40% de los limeños que buscan comprar un departamento va a ver un solo proyecto y lo hacen después de haber tenido una búsqueda previa. En el caso de Lima Este, visita un proyecto el 58%, y en Lima Centro lo hace el 36%”, explicó.

Limeños planean adquirir departamento en la misma zona en la que viven



Los limeños que buscan comprar un departamento valoran más la ubicación del mismo antes que el precio. En esa línea, se está viendo en el último año una nueva tendencia, señaló Jorge Rubiños.

Así, destacó que ahora los limeños que buscan adquirir un departamento prefieren que este se ubique en la misma zona de Lima en la que viven.

En el caso de los compradores potenciales de Lima centro, el 90% prefiere comprarlo en su misma zona. En cuanto a Lima norte y Lima este, el 95% y el 76%, respectivamente, buscan lo mismo.

“Y es que cada zona de Lima se viene consolidando en servicios, transporte y muchos ya trabajan en su misma zona. Asimismo, un factor muy importante es que buscan estar cerca a su familia extendida”, señaló.

Potencial

Jorge Rubiños resaltó que si bien en cada distrito hay zonas consolidadas, hay otras dentro del mismo que tienen potencial para el desarrollo de proyectos de departamentos. “Por ejemplo, en el caso de Surco hay zonas consolidadas como Monterrico y Chacarilla del Estanque; pero hay otras zonas del distrito como Castilla, La Capullana, El Rosal, que vienen creciendo y donde hay oportunidad de desarrollo, y donde la competencia es menor”, mencionó.

Otro factor valorado por los que están buscando comprar un departamento son los acabados con los que cuenta.

“No solo los proyectos ubicados en Lima centro deben contar con las mejores prestaciones, ya que los clientes al estar más informados y ser más exigentes, como los de Lima norte, demandan lo mismo para los departamentos ubicados en su zona”, agregó.