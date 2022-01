Si bien recientemente crecieron las alianzas entre bancos y fintech, este año la tendencia predominante será la competencia entre estos prestamistas.

“Esperamos una intensísima competencia en el 2022 entre entidades financieras por los buenos créditos, y también de competidores no tradicionales”, manifestó Fernando Muñiz, gerente de Pyme del BCP.

Las fintech y proveedores de pymes buscan financiarlas, por lo que se prevé un mercado muy competido, afirmó.

Condiciones

Amparo Nalvarte, cofundadora de la fintech B89, coincidió en que la competencia entre estas plataformas digitales y bancos este año será mucho más fuerte que en el 2021.

“Las fintech pueden ofrecer condiciones más justas que un banco tradicional, y serán más agresivas en precios, es decir, competirán con tasas de interés incluso más bajas para clientes preferenciales”, aseveró.

Al ser digitales, su estructura de costos es más eficiente y les permite ahorrar, por ejemplo, en gastos de agencias físicas que afrontan los bancos, agregó.

Asimismo, la digitalización, acompañada de un proceso automatizado desde la afiliación del cliente hasta el desembolso del préstamo, permite mayor rapidez en el financiamiento que la que ofrece una entidad bancaria, sostuvo.

Microempresas

Simón Vacher, cofundador de Inversiones.io, resaltó que las fintech están ganando una participación importante en el mercado de crédito, pues, entre otras razones, las microempresas que no acceden al sistema financiero por no tener historial crediticio o no alcanzar los requisitos, son atendidas por las entidades digitales.

Hay empresas medianas que prefieren trabajar con las fintech por la inmediatez, pues obtienen el dinero en menos de dos horas, dependiendo del monto y de su capacidad de pago, añadió.

Comportamiento de pago

En créditos por montos superiores a S/ 1 millón, las entidades bancarias pueden tardar hasta mes y medio (45 días); sin embargo, una fintech puede hacer el desembolso en la mitad de tiempo (22 días), sostuvo Laure Schlesinger, cofundadora del Grupo Prestamype.

Las fintech son más flexibles en la evaluación, cuentan con algoritmos propios para analizar fácilmente el comportamiento de pago de los solicitantes, precisó.

Tienen una política que analiza al detalle a los clientes, con lo cual se controla el riesgo de la cartera crediticia, acotó.

Algunas fintech sostienen que la mayor competencia se dará en el segmento de mypes, pues en este se enfocan las plataformas digitales y microfinancieras.

Mayor confianza

Ejecutivos como Schlesinger prevén una fuerte competencia en los créditos de consumo, pues las fintech pueden rivalizar con las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos, orientándose a clientes que no acceden a un plástico o que consideran muy elevadas sus tasas de interés.

La ejecutiva de Prestamype detalló que el perfil del solicitante de crédito de fintech se ha democratizado en la pandemia.

“El usuario adquirió mayor confianza en las entidades digitales y ahora no teme dejar sus datos o los de su empresa en una plataforma web a fin de obtener financiamiento”, añadió.

Fintech se consolidarían si entran a sistema financiero

Una de las recientes propuestas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es facilitar el ingreso de entidades 100% digitales al sistema financiero, justamente para elevar la competencia.

El sistema de fintech local se compone de 40 entidades digitales que otorgaron créditos durante el 2021, pero ese número podría reducirse incluso a solo cinco si dichas empresas son reguladas por la SBS, sostuvo Simón Vacher, de Inversiones.io.

Un proceso de supervisión sería como un filtro tras el cual solo quedarán las que pasen los requisitos, aunque al final será positivo para la confianza de los que invierten en estas fintech y las tasas de interés que reciben los solicitantes de crédito, sostuvo.

Actualmente, se requiere que una entidad financiera tenga por lo menos una oficina física, barrera que sería eliminada, anunció el Ejecutivo.