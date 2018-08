¿El dinero no le alcanza y está evaluando la conveniencia de conseguir un segundo trabajo? Este es el caso de muchas personas cuyos sueldos no cubren todos sus gastos o no bastan como para pensar en comprar el auto nuevo o en un viaje al exterior. Sin embargo, tenga en cuenta que un segundo empleo no siempre es la respuesta, también tienes Internet como aliado.

La digitalización de la sociedad ha abierto muchas oportunidades laborales en la red, al punto que es posible ganar dinero adicional desde casa, apelando a una mezcla de talento, ingenio y conocimientos básicos de la red de redes.

¿Cuáles son estas formas de ganar dinero por Internet?



1. VIDEOS EN YOUTUBE

A estas alturas ya debe conocer el poder de YouTube como plataforma de video, pero ¿qué tanto conoce de su sistema de monetización? Como generador de contenido puede ganar dinero a través de la publicidad que la página coloca en sus videos, siempre y cuando tengas un número interesante de seguidores.

De acuerdo a un informe de la BBC, por 1 millón de reproducciones puede ganar entre US$ 1.000 y US$ 5.000, y estas cifras explican por qué tantos jóvenes sueñan con convertirse en youtubers, aunque para conseguirlo es necesario ser constante, creativo y armar una buena estrategia. Además, si cumple su cometido, puede empezar a generar otra clase de ingresos a partir de su marca personal.

2. FACEBOOK

Al igual que con YouTube, puede ganar algo de dinero si administras una página en Facebook con miles de seguidores. ¿Cómo? Si logra posicionar su marca con una audiencia específica, puede comenzar a vender publicaciones patrocinadas a cualquier compañía interesada en su público.

Además, si tiene una página de contenidos, puede generar dinero a través de los anuncios de Facebook Instant Articles si es que habilitas esta opción para su sitio.

3. PÁGINA WEB

Siguiendo la misma lógica, una página web o blog con un importante número de visitantes puede generar dinero a partir de los anuncios que Google puede colocar en el sitio. Si bien la cifra no será grande, por su propia cuenta podría atraer anunciantes y ofrecerles banners dentro del portal.

4. VENDER ONLINE

En la actualidad es bastante sencillo acceder a tiendas virtuales como eBay o Amazon , así que si tiene algo de valor que ya no usa o si quiere iniciar un emprendimiento de venta de productos, ya tiene cómo acceder a una gran red de potenciales clientes.

5. VIDEOJUEGOS

¿Creía que los videojuegos eran una pérdida de tiempo? Hoy, practicar videojuegos a nivel profesional es una forma bastante insospechada de ‘ganarse el pan’. Eso sí, debe ser muy bueno para ser reclutado por algún equipo y para llamar la atención de algún sponsor.

6. ENCUESTAS

Muchas compañías recompensan a sus clientes con un pequeño pago por llenar encuestas. Al menos en países como Estados Unidos es bastante común ganar US$ 1 por completar uno de estos cuestionarios. Es decir, si quiere alcanzar cierta meta, tendrá que llenar muchas encuestas.

7. LIBRO

Si eres especialista en cierto tema, puede desarrollar un libro virtual y ofrecerlo a través de Amazon o alguna otra tienda virtual. Si bien puede tomarte algo de tiempo, el ingreso adicional llegará, sobre todo si tu contenido es novedoso. Además, haber escrito un libro puede servirle mucho para su currículo.

8. INSTAGRAM

Al igual que Facebook, puede aprovechar Instagram para convertirte en el rostro de alguna marca, aunque para eso primero debe encontrar la forma de destacar como un influencer.

9. VENDER TUS SITIOS

También puede vender tu página web, blog o página en Facebook . Si tiene miles de seguidores de una audiencia clave, seguramente aparecerá una marca interesada en quedarse con tu público. Y mientras mayor sea el volumen de seguidores y participación, más podrá pedir por sus productos.

10. AIRBNB

¿Tiene una habitación libre en casa? A través de Airbnb puede rentar ese espacio a algún turista por una noche y ganar algo de dinero sin siquiera salir de tu hogar. Por lo general, estas personas rentan lugares solo para pasar la noche, así que ¡es su oportunidad!