Las utilidades netas de las firmas líderes de la BVL habrían rebotado con fuerza en el segundo trimestre frente al mismo periodo del 2020, según las corredoras bursátiles.

Así, mientras que Credicorp Capital estima un incremento de 2,469.4% en los beneficios netos de las empresas que evalúa, Kallpa SAB proyecta que las compañías que analiza habrían obtenido ganancias de S/ 7,381 millones, remontando las pérdidas de S/ 113 millones del mismo periodo del 2020. Credicorp Capital estima que los resultados financieros de las empresas habrían seguido mejorando en el trimestre, impulsados principalmente por los sectores minero y construcción, en un contexto de altos precios de metales y menores restricciones por el covid-19.

“La economía también ha seguido recuperándose, apoyada en medidas de estímulo fiscal y monetario, así como de un mayor ritmo de vacunación, por lo que las empresas relacionadas con el consumo y los servicios públicos también reportarían mejores resultados”, refiere.

Construcción resiliente

En cuanto a las empresas relacionadas con el consumo, señala que el dinamismo de InRetail, basado principalmente en la adquisición de Makro y la recuperación del segmento de centros comerciales, habría seguido mejorando; mientras que los resultados de Alicorp fueron respaldados por un sólido trimestre en el negocio de molienda y una baja base comparativa en bienes de consumo en Perú, B2B y acuicultura.

Pese al ruido político el sector construcción se mantuvo resiliente, ya que las obras de autoconstrucción y los proyectos de infraestructura mostraron gran dinamismo.

“Por lo tanto, esperamos que la mayoría de compañías relacionadas con la construcción publiquen excelentes resultados trimestrales”, resalta.

En el sector bancario, el desempeño de IFS habría sido impulsado por menores gastos de provisiones y una mejora en el resultado operativo, añade.

Gran salto interanual

En el sector eléctrico, las empresas se habrían favorecido de una base de comparación baja (segundo trimestre del 2020). El ebitda de este sector habría crecido en 18% impulsado por mayores volúmenes de ventas gracias a una mayor demanda, compensado por un mix de generación ligeramente menos favorable (menor proporción de despacho hidroeléctrico) y por la depreciación del sol, según Credicorp Capital.

En minería, los resultados habrían tenido “un gran salto interanual”, puesto que en el segundo trimestre del año pasado las operaciones mineras tuvieron paralizaciones por las medidas para enfrentar el covid, detalla.

Los precios más altos de los metales habrían catapultado los ingresos, y la disminución de casos de covid en mayo y junio habrían respaldado la producción y mantenido los costos estables, expandiendo así los márgenes, añade. “En resumen, esperamos sorpresas positivas en Alicorp, InRetail, Unacem, Aceros Arequipa, Cerro Verde, Volcan y Minsur”, dice.

Récord

En tanto, Kallpa SAB sostiene que la utilidad neta de las empresas a las que hace seguimiento habría marcado un récord en el segundo trimestre, impulsada por el sector minero, a su vez beneficiado por los mejores precios de los metales.

No obstante, reconoce que este incremento radicaría en una base comparativa baja (medidas de aislamiento social en el segundo trimestre del 2020).

Las utilidades de las empresas relacionadas con la demanda interna habrían alcanzado los S/ 1,828 millones, muy por encima de la pérdida de S/ 903 millones del año anterior, influidas por mejores resultados en los sectores financiero e infraestructura.

El primero habría generado utilidades por S/ 1,072 millones, revirtiendo la pérdida de S/ 1,074 millones del mismo periodo del 2020, ante la fuerte reducción estimada de las provisiones para Credicorp e IFS.

A su vez, el sector consumo habría elevado sus ganancias en 94.2%, apuntaladas por InRetail, cuyos centros comerciales no pudieron operar en el segundo trimestre del año pasado, detalla Kallpa SAB. Las utilidades del sector infraestructura habrían totalizado S/ 171 millones, frente a la pérdida de S/ 210 millones de igual periodo del 2020.

Cementeras

Ello es consecuencia del reinicio de las operaciones de las empresas cementeras, luego de la paralización que experimentaron entre abril y mayo de 2020, según la casa de bolsa, que asimismo, espera una recuperación en los márgenes del sector.

Por su parte, el sector energía habría incrementado ganancias en 42.1% por un aumento de ingresos y márgenes de Relapasa, y una mayor demanda de energía de clientes comerciales e industriales.

El sector minero habría logrado una utilidad de US$ 1,439 millones, por encima de los US$ 223 millones del segundo trimestre del 2020, como resultado de un entorno de mayores precios de los metales y expansión de la producción, según Kallpa SAB.

Cupríferas

Estima que en metales preciosos, las utilidades de Buenaventura habrían ascendido a US$ 47 millones, tras perder US$ 25 millones un año antes.

Las ganancias de las cupríferas habrían alcanzado los US$ 1,257 millones, por encima de los US$ 340 millones de hace un año, principalmente por el aumento en el precio promedio del cobre (80.4%). A su vez, las polimetálicas habrían ganado US$ 57 millones, tras perder US$ 81 millones un año atrás gracias a mayores precios del zinc, plata y cobre; y un significativo aumento en los niveles de producción de Volcan, Nexa y Trevali.