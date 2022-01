Para el 2022, se prevé que, a nivel de fondos de pensiones, el fondo 1 vuelva a tener una rentabilidad positiva, el fondo 2 se mantenga con rendimientos positivos pero acotados, y que el fondo 3 sea el de mejor rendimiento, aunque por debajo de su desempeño del 2021, señaló José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP.

“El Fondo 3 no va a repetir los resultados del año pasado con retornos de dos dígitos más pegados a 20%, sino con cifras afines a sus retorno de largo plazo. No obstante, hay que considerar que en el corto plazo hay mucho ruido, lo que puede afectar los retornos esperados en el año”, afirmó

Por su parte, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, señaló que, si bien se espera que el fondo 3 tengan mejores rendimientos en el 2022 (en comparación a los otros fondos) debido a las perspectivas favorables sobre los activos de renta variable, la decisión de si se debe o no mantener, e incluso cambiarse de fondo depende de varios factores.

“Las personas no se deberían activamente cambiar de un fondo a otro solo porque creen que este año va a ser mejor o peor. Si bien pueden tener razón en un año puntal, la decisión puede terminar no siendo buena, porque los planes de inversión de los fondos son a largo plazo. Si no se deja terminar el ciclo de inversión pueden dejar de captar potenciales ganancias del fondo del cual se retiran y exponerse a que las estimaciones fallen”, indicó.

Ferrini dijo que, en principio, el fondo 3 es el de mayor riesgo, por lo que el afiliado debe estar seguro de cuanta volatilidad está dispuesto a tolerar, lo cual está vinculado a su edad. En ese sentido, son las personas con un amplio margen de años para aportar (hasta los 45 años) las que idealmente deberían estar en el fondo 3, por su mayor espacio para afrontar escenarios adversos.

“Una persona que está cerca de la jubilación tiene generalmente como objetivo preservar su capital y ya no tiende a tolerar grandes movimientos negativos en sus cuentas, lo cual puede pasar tranquilamente este año. Más que ver las previsiones de los fondos, el análisis va por cuanto tiempo se tiene hasta la jubilación”, señaló.

Agregó que, a pesar de que se tenga un perfil adverso al riesgo, el horizonte de aportes sería un factor a prevalecer más allá de lo que se espere este año.

“Si se trata de una persona adversa al riesgo que aún se encuentra en el fondo 3, pero que ya pasa los 45 años lo recomendable sería recoger ganancias y pasarse al fondo 2, pues se debe tomar en cuenta que el fondo 3 tuvo rendimientos de alrededor de 20% en el 2021, los cuales difícilmente se repitan, y lo que se espera de este año solo es una previsión, que podría dejar a este afiliado con poco margen para recuperar pérdidas en caso no se cumpla”, afirmó.

Un cambio en la regulación

Ferrini opinó que, para casos en donde aún se quiera persistir en el fondo 3 a pesar de la edad, se debería añadir en la regulación una modalidad de cambio progresivo en los fondos; es decir, por ejemplo, pasar solo una parte de los recursos del fondo 3 al fondo 2.

“Hay personas que aún confían que vendrán buenos años en fondos de mayor riesgo, pero quieren tener una postura más segura de todas formas. Esto podría solucionarse pasando un porcentaje del fondo a que sea invertido de manera más conservadora para soportar alguna pérdida de la parte que se queda invertida en activos de más riesgo. En la regulación se debería incorporar esta progresividad o cambio ordenado”, indicó.

Dato

- Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en los últimos tres años, el fondo 3 ha tenido una rentabilidad de 11.4%, mientras que el fondo 2 una de 10%.