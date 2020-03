La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró un retroceso el último mes, en línea con los mercados internacionales, y en lo que va del año cayó cerca de 8%.



Una rápida expansión del coronavirus y la idea de una crisis sanitaria generó miedo y, a su vez, volatilidad en los mercados.



Esta amenaza sobre el crecimiento de la economía internacional condujo a la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) a recortar su tasa de referencia el último martes.



Sin embargo, esta incertidumbre que acompaña las decisiones de los inversionistas debe ser vista como una oportunidad, señalan especialistas del mercado bursátil.



“Estas correcciones de la bolsa son ocasiones para ir haciendo cartera en valores de calidad y que sigan presentando un buen momentum”, dijo Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB.



No se debe entrar en pánico sino tomarlo como una oportunidad, acotó.



Indicó que si bien los recortes de tasas de interés requieren de tiempo para filtrarse a la economía real, sí ayudan al sentimiento del mercado.



Pese a que se percibe poco interés de los inversionistas en tomar riesgos medidos, hay optimismo sobre la renta variable, sostuvo.



Horizontes



Ver una oportunidad e invertir en este panorama dependerá de distintos criterios, entre ellos el perfil, objetivo, rentabilidad y tolerancia al riesgo del inversionista. Pero uno de los más importantes será el horizonte temporal de inversión.



“Es primordial dividir los horizontes de inversión pues en el corto plazo hay grandes temores de que la situación internacional siga complicada, pero a seis meses, o un año, todo esto puede estar generando oportunidades de inversión atractivas”, comentó Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.



Por ahora, los inversionistas no saben cómo actuar. Tomar posiciones en este momento implica un riesgo elevado al no tener una tendencia definida, expresó.



Mencionó que los inversionistas están al margen de una decisión y hay una clara preferencia por activos refugio en este momento.



El inversionista debe ser cauto y probablemente darle mayor ponderación a la renta fija sobre la variable, sugirió.



La deuda soberana de países con fundamentos sólidos va a tener un comportamiento favorable y eso incluye a Perú, agregó.



Ambos especialistas consideran que el mercado a corto plazo requiere de paciencia y mucha cautela por parte de los inversionistas.



Sin embargo, se irán despejando algunas oportunidades de inversión.



De momento, los sectores consumo, servicios, eléctricos y, en menor medida, financieros se muestran beneficiosos.



En tanto, recomiendan estar al margen del segmento minero y ser muy selectivos en valores de calidad que brinden pagos por dividendos.